Ofensiva en Haití busca decapitar a las bandas: un jefe muerto, otro presuntamente capturado y Wilson Joseph bajo ataque

Un hombre camina por una calle bloqueada por manifestantes en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS )

La ofensiva contra las pandillas haitianas apunta ahora directamente a sus jefes, en una estrategia que busca decapitar las organizaciones criminales mediante ataques selectivos, capturas y operaciones con drones explosivos.

La muerte de Mathias Saintil, jefe de la banda Boston, constituye el golpe más contundente confirmado hasta ahora. El cabecilla falleció el viernes después de resultar gravemente herido durante una operación en Cité Soleil.

Según organizaciones de derechos humanos, el ataque dejó otros cinco pandilleros muertos y unos quince heridos. La Policía atribuyó la muerte de Saintil a una intervención armada.

Otro cabecilla, Jean Saint-Louis, conocido como Kenken, habría sido capturado cuando intentaba escapar por mar hacia Bahamas. Medios haitianos vinculan la operación con la presión ejercida por las fuerzas de seguridad, aunque su detención todavía carece de confirmación oficial.

La ofensiva también amenaza a Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, jefe de 400 Mawozo, cuya residencia habría sido bombardeada. Joseph habría sobrevivido y permanece oculto, según informaciones todavía no verificadas independientemente.

Operaciones y reacciones

Paradójicamente, el poderoso cabecilla había solicitado días antes la mediación de Naciones Unidas para negociar una salida al conflicto.

Las operaciones coinciden con el despliegue de militares salvadoreños, cuya participación exacta en los ataques todavía no está esclarecida.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé ha prometido mantener la presión sobre las bandas.

La estrategia parece desplazarse hacia la eliminación de sus estructuras de mando, aunque todavía no existen evidencias de una recuperación territorial sostenida.

El objetivo inmediato es claro: dejar a las pandillas sin sus principales dirigentes y debilitar su capacidad de resistencia