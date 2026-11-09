Destruyen casa del líder de 400 Mawozo en operativo con apoyo de militares salvadoreños

Captura de video de la casa atribuida a Lanmò San Jou y que supuestamente fue destruida la madrugada del domingo. ( @MAGISTRAT.PLEN.NAN1 )

Una unidad especial de la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de militares salvadoreños, destruyó la madrugada del domingo una vivienda utilizada por Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, jefe de la pandilla 400 Mawozo, durante una operación que habría causado la muerte de unos 20 hombres armados.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada y contó con cuatro helicópteros que proporcionaron apoyo aéreo, según informó este lunes el periódico estadounidense Miami Herald, que atribuyó los detalles a fuentes conocedoras del operativo.

Dos de los helicópteros pertenecían a la fuerza especial que ejecutó la incursión, mientras que los otros dos eran operados por militares salvadoreños.

De acuerdo con la publicación, los agentes haitianos utilizaron drones cargados con explosivos mientras otros integrantes de la unidad avanzaban por tierra dentro del territorio controlado por la organización criminal.

Joseph no se encontraba en la residencia, que estaba bajo vigilancia de las autoridades. Sin embargo, dos fuentes consultadas por el diario estadounidense indicaron que en el inmueble había hasta 20 hombres armados que habrían muerto durante el ataque.

La cifra de fallecidos no ha sido confirmada oficialmente.

La vivienda, aparentemente construida durante el último año, tenía piscinas interior y exterior. Se desconoce si pertenecía al cabecilla o si había sido ocupada por la fuerza, una práctica frecuente entre las bandas que controlan amplias zonas de Haití.

Operaciones tras la desaparición de cuatro salvadoreños

El ataque se produce en medio de una ofensiva contra las pandillas haitianas, intensificada desde la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños el pasado 18 de octubre.

Los militares fueron emboscados en un territorio controlado por grupos armados. Según fuentes citadas por el Miami Herald, el ataque fue ejecutado por integrantes de la pandilla Chen Mechan, con refuerzos de 400 Mawozo.

Desde entonces, las autoridades no han informado sobre el paradero de los cuatro desaparecidos.

Como respuesta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el despliegue de unos 2,500 soldados en Haití para participar en las labores de búsqueda y rescate.

La presencia de las tropas salvadoreñas ha incrementado las operaciones militares en zonas controladas por las bandas que integran la coalición criminal Viv Ansanm.

Días antes del ataque, Bukele había respondido a una publicación en redes sociales sobre la supuesta residencia de Wilson Joseph, solicitando su ubicación exacta y anunciando su intención de destruirla.

Estados Unidos pide coordinación

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó el domingo que las tropas salvadoreñas desarrollan una misión separada de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada internacionalmente.

Rubio indicó que Bukele informó personalmente al presidente Donald Trump sobre el despliegue y que Washington comprendía las razones de la operación, aunque no participa directamente en ella.

La mayoría de los militares salvadoreños desplegados en Haití responde a su propia cadena de mando y no a la estructura de la GSF.

Esta situación ha generado preocupaciones sobre la coordinación entre las distintas fuerzas que combaten a las pandillas.

Rubio advirtió sobre el riesgo de enfrentamientos accidentales entre militares salvadoreños e integrantes de la fuerza internacional, especialmente cuando operan en las mismas zonas sin una coordinación adecuada.

Ante este escenario, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, estableció una instancia de coordinación para organizar las operaciones de los distintos cuerpos de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas haitianas.

Otro cabecilla murió en un ataque con drones

La destrucción de la vivienda de Joseph ocurre después de la muerte de Mathias Saintil, jefe de la pandilla Boston, quien falleció tras una operación de seguridad en Cité Soleil, Puerto Príncipe.

Durante esa ofensiva también murieron otros integrantes de grupos armados y civiles.

La unidad que realiza los ataques con drones opera bajo la oficina del primer ministro haitiano y recibe apoyo de Vectus Global, empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, exmilitar estadounidense y fundador de Blackwater.

Las operaciones con explosivos han generado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas por las víctimas civiles.

Mientras aumentan los ataques, Wilson Joseph ha solicitado negociaciones con las autoridades haitianas y organismos internacionales.

El jefe de 400 Mawozo propuso el 18 de noviembre, aniversario de la Batalla de Vertières, como fecha para iniciar un diálogo.

En sus comunicaciones, Joseph sostiene que busca una salida negociada al conflicto y que su solicitud no representa una rendición.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la apertura de negociaciones formales con el Gobierno haitiano.