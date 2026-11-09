Medio haitiano retira publicación sobre supuesta destrucción de casa de líder de 400 Mawozo

Captura de video de la casa atribuida a Lanmò San Jou. ( @MAGISTRAT.PLEN.NAN1 )

El medio haitiano NouJounal retiró de todas sus plataformas una publicación en la que informaba sobre la supuesta destrucción de una mansión atribuida a Wilson Joseph, uno de los líderes de bandas armadas de Haití, conocido como Lanmè San Jou.

En un comunicado dirigido a sus lectores, el medio explicó que, luego de revisar los datos disponibles, determinó que la imagen difundida en su publicación original no había sido verificada como correspondiente a la residencia señalada.

Ante esta situación, NouJounal decidió retirar la nota mientras continúa las investigaciones para establecer qué ocurrió realmente con la propiedad.

Asimismo, señaló que ha recibido informaciones sobre la evacuación de numerosos residentes del área y que sus fuentes han reportado una importante actividad de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el equipo editorial aclaró que, hasta el momento, no dispone de elementos suficientes para confirmar si la mansión fue destruida.

NouJounal pidió disculpas por la confusión que pudo generar su información inicial y sostuvo que su decisión responde al compromiso de ofrecer datos precisos y confiables, especialmente al cubrir acontecimientos relacionados con la situación de seguridad en Haití.

Publicación del Herald

Un reporte publicado este lunes por el Miami Herald y que fue reproducido por este diario, había informado que una unidad especial de la Policía Nacional de Haití, con apoyo de militares salvadoreños, realizó una operación contra una vivienda atribuida a Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, en la que habrían muerto alrededor de 20 hombres armados.

El medio estadounidense, que atribuyó los detalles a fuentes conocedoras del operativo, dijo en su publicación que el ataque ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada y contó con cuatro helicópteros que proporcionaron apoyo aéreo.

Operaciones tras la desaparición de cuatro salvadoreños

La información sobre la supuesta destrucción de la casa surgió días después de que Bukele respondiera a una publicación en redes sociales sobre la supuesta residencia de Wilson Joseph, solicitando su ubicación exacta y anunciando su intención de destruirla.

El Gobierno de El Salvador mantiene un despliegue militar en Haití tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños el pasado 18 de octubre que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por la ONU.

Los militares fueron emboscados en un territorio controlado por grupos armados en la capital haitiana. De acuerdo a las versiones publicadas hasta ahora, el ataque fue supuestamente ejecutado por integrantes de la pandilla Chen Mechan, con refuerzos de 400 Mawozo.

Desde entonces, las autoridades no han informado sobre el paradero de los cuatro desaparecidos.

Como respuesta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el despliegue de unos 2,500 soldados en Haití para participar en las labores de búsqueda y rescate.

La presencia de las tropas salvadoreñas ha incrementado las operaciones militares en zonas controladas por las bandas que integran la coalición criminal Viv Ansanm.

Estados Unidos pide coordinación

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó el domingo que las tropas salvadoreñas desarrollan una misión separada de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada internacionalmente.

Rubio indicó que Bukele informó personalmente al presidente Donald Trump sobre el despliegue y que Washington comprendía las razones de la operación, aunque no participa directamente en ella.

La mayoría de los militares salvadoreños desplegados en Haití responde a su propia cadena de mando y no a la estructura de la GSF.

Esta situación ha generado preocupaciones sobre la coordinación entre las distintas fuerzas que combaten a las pandillas.

Rubio advirtió sobre el riesgo de enfrentamientos accidentales entre militares salvadoreños e integrantes de la fuerza internacional, especialmente cuando operan en las mismas zonas sin una coordinación adecuada.

Ante este escenario, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, estableció una instancia de coordinación para organizar las operaciones de los distintos cuerpos de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas haitianas.

Otro cabecilla murió en un ataque con drones

La destrucción de la vivienda de Joseph ocurre después de la muerte de Mathias Saintil, jefe de la pandilla Boston, quien falleció tras una operación de seguridad en Cité Soleil, Puerto Príncipe.

Durante esa ofensiva también murieron otros integrantes de grupos armados y civiles.

La unidad que realiza los ataques con drones opera bajo la oficina del primer ministro haitiano y recibe apoyo de Vectus Global, empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, exmilitar estadounidense y fundador de Blackwater.

Las operaciones con explosivos han generado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas por las víctimas civiles.

Mientras aumentan los ataques, Wilson Joseph ha solicitado negociaciones con las autoridades haitianas y organismos internacionales.

El jefe de 400 Mawozo propuso el 18 de noviembre, aniversario de la Batalla de Vertières, como fecha para iniciar un diálogo.

En sus comunicaciones, Joseph sostiene que busca una salida negociada al conflicto y que su solicitud no representa una rendición.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la apertura de negociaciones formales con el Gobierno haitiano.