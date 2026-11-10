El primer ministro de Haití respalda a Bukele por ofensiva contra pandillas

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó este martes su respaldo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el apoyo de las fuerzas salvadoreñas en las operaciones contra las pandillas que operan en Haití.

A través de una publicación en su cuenta de X, Didier Fils-Aimé,agradeció la colaboración de los militares salvadoreños y de los organismos de seguridad que participan en la ofensiva, entre ellos la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas haitianas.

"La contribución de la GSF, la PNH, las Fuerzas Armadas de Haití y los socios internacionales nos permite reforzar las operaciones en el terreno, retomar el control del territorio y restablecer la autoridad del Estado", escribió.

El ministro felicitó a Bukele por su "apoyo y compromiso" en la lucha contra las organizaciones criminales y aseguró que la colaboración entre Haití y El Salvador continuará.

"Haití, El Salvador, GSF: ¡la misma batalla, la misma determinación!", expresó.

Bukele anuncia destrucción de instalaciones de 400 Mawozo

El pronunciamiento de Didier Fils-Aimé se produjo el mismo día en que Bukele anunció la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, y del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, en Haití.

El mandatario salvadoreño informó sobre las operaciones mediante una publicación en Instagram, acompañada de un video de las acciones militares.

"Promesas cumplidas... Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Haití", indicó.

Bukele aseguró que la mayoría de los integrantes de la organización criminal huyó cuando comenzaron las operaciones, sin enfrentar a las fuerzas militares.

La publicación se produjo después de que el presidente salvadoreño solicitara públicamente, el pasado viernes 6 de noviembre, la ubicación de la residencia del cabecilla pandillero y prometiera destruirla.

Origen de la ofensiva

La participación salvadoreña en las operaciones en Haití comenzó luego de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de ese país, el pasado 18 de octubre, durante un ataque de grupos armados.

El Gobierno de El Salvador sostiene que los cuatro permanecen con vida, mientras que Joseph ha afirmado que murieron durante la emboscada. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada de manera independiente.

Mwen salye angajman fòs salvadoryèn yo nan batay kont gang yo. Kontribisyon GSF, PNH, Fòs Lame Dayiti ak patnè entènasyonal yo pèmèt nou ranfòse operasyon sou teren an, reprann kontwòl teritwa a epi retabli otorite Leta. Chapo Prezidan Nayib Bukele @nayibbukele pou soutyen ak angajman w nan konbit nasyonal kont gang yo. Ayiti, Salvador, GSF : menm konba, menm detèminasyon! Kolaborasyon an ap kontinye. GANG YO PAP GEN DOMI NAN JE ! — Alix Didier Fils-Aimé (@citoyendidier) November 10, 2026