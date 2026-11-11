Se confirmó la muerte de un cabecilla pandillero en Haití, según la ONU quedan 18 más

El líder de banda Mathias Saintil cayó en Cité Soleil ( @NOTICIASMENOTTY )

La muerte de Mathias Saintil, jefe de la banda Boston, en Cité Soleil, ha reabierto una de las principales interrogantes de la crisis de seguridad de Haití: ¿cuántos cabecillas permanecen sin ser capturados y qué capacidad conservan para controlar los territorios bajo su influencia? Saintil falleció el viernes 6 de noviembre de 2026, tras resultar gravemente herido durante un ataque con drones ejecutado la noche anterior. El deceso fue confirmado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y divulgado por Reuters y el periódico haitiano Le Nouvelliste.

Su eliminación representa un golpe contra las estructuras armadas, aunque los informes internacionales muestran que estas conservan redes de abastecimiento, recursos económicos y mandos capaces de mantener sus operaciones.

Una revisión de documentos de Naciones Unidas, la Oficina Integrada de la ONU en Haití (Binuh) y Geneva Academy permite identificar al menos 18 nombres o alias de responsables de grupos criminales, sin incluir al fallecido. Sin embargo, no existe un registro público actualizado que permita establecer si, a la fecha, todos continúan vivos, libres o ejerciendo las mismas funciones.

Los principales dirigentes

Entre los más conocidos figura Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", expolicía y jefe de Delmas 6, convertido en uno de los principales portavoces de Viv Ansanm, coalición que agrupa a bandas anteriormente enfrentadas.

También aparece Johnson André, conocido como "Izo", al frente de 5 Segond, asentada en Village de Dieu y señalada por secuestros, asesinatos y tráfico de armas.

Vitelhomme Innocent, líder de Kraze Baryè, es buscado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en secuestros de ciudadanos de ese país. Su grupo ha mantenido influencia en sectores como Tabarre y Torcel.

A ellos se suma Renel Destina, alias "Ti Lapli", identificado como responsable de Grand Ravine, una de las estructuras que operan en el corredor de Martissant.

Wilson Joseph, conocido como "Lanmò San Jou", encabeza 400 Mawozo, con presencia en Croix-des-Bouquets y zonas estratégicas para el tránsito hacia la frontera dominicana. Su nombre volvió a cobrar notoriedad tras recientes operativos contra posiciones de su banda.

Agencias de prensa destacaron que 400 Mawozo había contactado a una comisión gubernamental de desarme para explorar conversaciones sobre paz y reconciliación.

En Artibonito figura Luckson Elan, dirigente de Gran Grif, mientras que Kempes Sanon aparece en la documentación del Consejo de Seguridad como responsable de Les Argentins, vinculada con Bel Air.

Otros cabecillas identificados son Christ-Roi Chéry, alias "Chrisla", de Ti Bwa, en Carrefour, y Jeff Larose, conocido como "Jeff Gwo Lwa", de Canaan.

Los otros mandos

La estructura criminal haitiana incluye responsables menos conocidos internacionalmente, pero con influencia en barrios y comunidades sometidos a la violencia.

Un informe publicado en agosto de 2026 por Binuh y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos identificó a varios participantes en los enfrentamientos registrados entre marzo y julio en Cité Soleil y la llanura de Cul-de-Sac.

Entre ellos figuran Jonel Catel, de Terre Noire; Micanor Altès, de Wharf Jérémie; James Edmond, alias "Bendji", de Belekou; y Claudy Célestin, jefe de Chen Mechan.

El documento también menciona a "Obama", responsable de Pierre VI, cuya identidad real no había podido establecerse. En esa investigación aparecía Saintil como líder de Boston, meses antes de su fallecimiento.

Otras fuentes especializadas identifican a Jean Gardy, alias "Pece Pim", vinculado a Krache Difé; Junior Bonheur, conocido como "Bout Janjan", de La Saline; Stevenson Albert, alias "Djouma", de Simon Pelé; y Ezechiel Alexandre, conocido como "Ze", de Baz Pilate.

En conjunto, estas referencias permiten documentar 18 dirigentes o responsables armados. No obstante, algunas corresponden a períodos anteriores y no certifican su jerarquía ni su situación actual.

La investigación documentó la participación de agentes policiales corruptos en actividades que favorecían a estos grupos y la persistencia de redes de tráfico de armas y municiones.

También señaló relaciones con figuras influyentes que facilitaban sus operaciones y protegían determinados intereses.

A estas conexiones se suma una organización interna que no depende exclusivamente de sus máximos responsables. Las bandas cuentan con mandos territoriales, encargados de operaciones y redes de recaudación mediante extorsiones, secuestros y controles ilegales de carreteras.

El desafío pendiente

El informe de Naciones Unidas señala que, entre octubre de 2025 y abril de 2026, la violencia dejó 3,165 muertos y 1,551 heridos en Haití. También documentó el agravamiento del desplazamiento interno, que alcanzó aproximadamente 1.5 millones de personas.

La muerte de Saintil ocurre en un escenario en el que las autoridades han conseguido avances militares, pero enfrentan organizaciones con capacidad para reorganizarse y sostener sus actividades.

A la fecha, no es posible determinar cuántos permanecen vivos y prófugos debido a la falta de información actualizada y a los cambios en sus estructuras de mando.