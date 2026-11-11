La excanciller haitiana Dominique Dupuy inscribió su candidatura presidencial

La exministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, anunció este miércoles su inscripción como candidata presidencial por el partido Pati Vizyon Dayiti (PVD), con miras a las elecciones de 2027.

A través de un video difundido en Instagram y que fue reproducido por la cuenta de Haití en Español, Dupuy confirmó que registró su candidatura en la plataforma del Consejo Electoral Provisional (CEP) y presentó algunas de las ideas que, según explicó, guiarán su proyecto político.

Durante su mensaje, la exministra aseguró que no aceptará dinero de procedencia ilícita para financiar su proyecto y afirmó que no está dispuesta a comprometer su conciencia por recursos económicos.

"No aceptamos dinero sucio, ni dinero proveniente de tráficos ilícitos. No podemos vender nuestra conciencia por mil gourdes", expresó.

Dupuy explicó que su decisión de entrar en la carrera presidencial estuvo precedida por un proceso de acercamiento a la población, durante el cual recorrió diferentes lugares del país para escuchar las preocupaciones de los ciudadanos.

Indicó que buscaba conocer de primera mano la frustración, la indignación y la decepción que, a su juicio, afectan a los haitianos ante la situación que atraviesa la nación.

La exministra, que durante su gestión fue crítica contra la política migratoria dominicana, manifestó que considera esta decisión como la mayor batalla de su vida y llamó a la población a acompañarla en el propósito de construir un nuevo futuro para el país.

"Si tenemos la fuerza y la determinación inquebrantable, lograremos construir aquello que nos propusimos", sostuvo.

Llama a recuperar el país

En su intervención, Dupuy insistió en que la transformación de Haití debe ser un esfuerzo colectivo y que los ciudadanos deben involucrarse en la construcción de una propuesta que permita superar los problemas que afectan a la nación.

También hizo referencia a la importancia de la diáspora haitiana, el trabajo, el campo y los valores nacionales como parte de ese proceso.

Aseguró que su proyecto no pretende depender de recursos económicos provenientes de actividades ilegales y que apuesta por el respaldo de los propios ciudadanos.

"Contamos con nosotros mismos en cada etapa: para guiarnos, apoyarnos, criticarnos y ayudarnos a mejorar", expresó al pedir a los haitianos que se involucren en su propuesta.

La candidata reconoció que el camino no será fácil, pero aseguró que no tiene miedo de asumir el desafío.

"Podemos trazar este camino juntos. No es fácil, pero no tenemos miedo", manifestó al finalizar su mensaje.

Hasta el momento, hay 21 candidatos presidenciales en Haití para las elecciones de 2027.

Fricciones con RD

Como canciller, Dupuy mantuvo una postura crítica frente a la República Dominicana en temas vinculados a migración y derechos humanos.

Con un discurso firme en escenarios internacionales, Dupuy acusó al Estado dominicano de racismo, xenofobia y supuestas violaciones de derechos humanos en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y medios internacionales.

Asimismo, cuestionó las repatriaciones de haitianos indocumentados realizadas por las autoridades dominicanas.