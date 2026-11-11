La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) realizó este miércoles un operativo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, en Haití, durante el cual incautó armas y municiones.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial de la GSF en la red social X, donde ofreció detalles de la intervención.

La GSF indicó que las operaciones continuarán con el propósito de recuperar territorios controlados por las bandas armadas, especialmente aquellos utilizados para ocultar y almacenar armas y municiones.

Según explicó, estas intervenciones permitirán asegurar zonas críticas y reforzar la seguridad del aeropuerto, así como la de los residentes de las comunidades aledañas.

On 11 November, the #GSF conducted an operation north of Port-au-Prince International Airport, resulting in the seizure of weapons and ammunition. Operations continue to reclaim areas under the control of armed gangs, including locations used as hideouts, staging points, and supply bases. Securing these areas is critical to enhancing the safety of the airport and surrounding communities, restoring freedom of movement and creating conditions that support the safe return of displaced populations. Progress continues zone by zone, neighbourhood by neighborhood. #HaitiSecure #Haiti ----- Jodi mèkredi 11 novanm la, #FRG a mennen yon operasyon bò ayewopò entènasyonal Pòtoprens la. Pandan operasyon sa a, pèsonèl Fòs la sezi plizyè zam ak minisyon. Operasyon yo ap kontinye pou : Repran zòn ki anba kontwòl gang yo, sitou espas yo itilize pou yo kache, epi pou yo sere zam ak minisyon. Sekirize zòn ki enpòtan yo, yon fason pou ranfòse sekirite ayewopò a ak moun ki rete nan zòn nan. Pèmèt popilasyon an jwi dwa li genyen pou li sikile ak kè poze epi kreye kondisyon pou polilasyon ki deplase yo tounen lakay yo san laperèz. Pwogrè yo ap rapousib zòn pa zòn, katye pa katye. #HaitiSekirite — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) November 11, 2026

La GSF también señaló que sus acciones buscan garantizar que la población pueda ejercer su derecho a desplazarse libremente y contribuir a crear las condiciones necesarias para que las personas desplazadas regresen a sus hogares sin temor.

"El progreso continúa zona por zona, barrio por barrio", destacó .

Intervención internacional

Las bandas armadas en Haití son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A estas fuerzas se sumaron el mes pasado más de 2,000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el argumento de colaborar en la búsqueda de cuatro militares de ese país que formaban parte de la GSF y permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre.

Los militares habrían sido emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, en la región metropolitana de Puerto Príncipe.

La ofensiva contra las bandas armadas de Haití ha provocado un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y El Salvador, en momentos en que las operaciones militares se intensifican y comienzan a circular informaciones sobre la huida de importantes jefes criminales de sus bastiones en Puerto Príncipe.

Según reveló ayer el medio estadounidense Axios, el Departamento de Estado cuestionó actuaciones de las fuerzas salvadoreñas por supuesta falta de coordinación con la estructura internacional de seguridad desplegada en Haití. La Embajada estadounidense en San Salvador habría presentado una protesta formal el pasado 5 de noviembre, rechazada por el Gobierno de Nayib Bukele.