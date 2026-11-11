VIDEO | Fuerza antipandillas incauta armas y municiones cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe
La GSF indicó que las operaciones continuarán con el objetivo de recuperar zonas bajo el control de las bandas armadas
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) realizó este miércoles un operativo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, en Haití, durante el cual incautó armas y municiones.
- La información fue difundida a través de la cuenta oficial de la GSF en la red social X, donde ofreció detalles de la intervención.
La GSF indicó que las operaciones continuarán con el propósito de recuperar territorios controlados por las bandas armadas, especialmente aquellos utilizados para ocultar y almacenar armas y municiones.
Según explicó, estas intervenciones permitirán asegurar zonas críticas y reforzar la seguridad del aeropuerto, así como la de los residentes de las comunidades aledañas.
La GSF también señaló que sus acciones buscan garantizar que la población pueda ejercer su derecho a desplazarse libremente y contribuir a crear las condiciones necesarias para que las personas desplazadas regresen a sus hogares sin temor.
"El progreso continúa zona por zona, barrio por barrio", destacó.
Intervención internacional
Las bandas armadas en Haití son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A estas fuerzas se sumaron el mes pasado más de 2,000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el argumento de colaborar en la búsqueda de cuatro militares de ese país que formaban parte de la GSF y permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre.
Los militares habrían sido emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, en la región metropolitana de Puerto Príncipe.
La ofensiva contra las bandas armadas de Haití ha provocado un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y El Salvador, en momentos en que las operaciones militares se intensifican y comienzan a circular informaciones sobre la huida de importantes jefes criminales de sus bastiones en Puerto Príncipe.
Según reveló ayer el medio estadounidense Axios, el Departamento de Estado cuestionó actuaciones de las fuerzas salvadoreñas por supuesta falta de coordinación con la estructura internacional de seguridad desplegada en Haití. La Embajada estadounidense en San Salvador habría presentado una protesta formal el pasado 5 de noviembre, rechazada por el Gobierno de Nayib Bukele.