Muere presunto miembro de pandilla y otros dos resultan heridos en operativo en Haití
La Fuerza de Supresión de Pandillas informó que el operativo se realizó en Cité Soleil
También fueron incautadas armas de fuego, municiones, cócteles molotov y marihuana
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) informó este jueves que un presunto integrante de una pandilla murió y otros dos resultaron heridos durante un operativo realizado en Cité Soleil, en Haití.
A través de una publicación en su cuenta de X, la GSF indicó que la operación se llevó a cabo en horas de la mañana y que los demás integrantes del grupo huyeron del lugar con los cuerpos de los afectados.
Durante la intervención, los soldados incautaron armas de fuego, municiones, cócteles molotov y marihuana, según informó la entidad.
Objetivos de la GSF
La GSF explicó que continúa apuntando a bastiones de pandillas, rutas de suministro y fuentes de ingresos como parte de los esfuerzos en curso para reducir la influencia de las pandillas y mejorar la seguridad en las comunidades afectadas.
La fuerza señaló que siguen enfocados en los cuarteles generales de las pandillas, eliminando los medios que usan para ganar dinero, proveerse de armas y municiones
También indicó que continuará con las operaciones para mejorar las condiciones de seguridad en las comunidades haitianas afectadas por la violencia de estos grupos.
- La publicación no ofreció detalles sobre la identidad de los presuntos pandilleros ni sobre las armas y municiones ocupadas durante el operativo.
Las bandas armadas son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas, cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.
A ellos se sumaron el mes pasado más de 2,000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de ese país que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.