Tropas de Bukele asumen el control del principal estadio de Haití, ocupado por bandas desde 2024

Tropas de Bukele toman estadio haitiano ocupado por bandas desde 2024. ( CAPTURA DE PANTALLA. )

La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció este jueves que recuperó el control del estadio Sylvio Cator y sus alrededores, en el centro de Puerto Príncipe, durante una operación realizada junto con la fuerza especial conocida como Task Force. Tras la intervención, las autoridades entregaron el control de las instalaciones a militares salvadoreños para mantener la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.

La recuperación del recinto deportivo representa un avance en la ofensiva contra los grupos criminales que mantienen bajo su dominio amplios sectores de la capital haitiana, particularmente la coalición Viv Ansanm, que había ocupado las instalaciones desde febrero de 2024.

En un comunicado difundido por su Dirección de Comunicaciones, la Policía informó que la operación se desarrolló durante las primeras horas de este jueves 12 de noviembre.

"Tras la recuperación de la zona, la PNH entregó el control a las Fuerzas Armadas de El Salvador, que tomaron el relevo para consolidar estos espacios", señala la comunicación oficial, publicada originalmente en creole haitiano.

La institución acompañó el anuncio con imágenes aéreas que muestran vehículos blindados y otros equipos militares desplegados dentro del estadio y en sus alrededores.

El comunicado no precisa cuántos soldados participaron en la intervención ni si se produjeron enfrentamientos o víctimas durante la operación.

De las incursiones al control territorial

El movimiento tiene importancia para las operaciones contra las bandas porque supone el establecimiento de una presencia militar en una zona donde las autoridades habían realizado diferentes intervenciones sin conseguir mantener un control permanente.

La importancia estratégica del estadio Sylvio Cator radica en su ubicación en el centro de Puerto Príncipe, próximo a sectores como el Bicentenario, el Portal de Léogâne y las vías que conducen hacia Martissant, territorios donde las organizaciones criminales mantienen una importante presencia.

Desde el estadio, los militares podrían establecer posiciones para vigilar las vías de comunicación, apoyar nuevas operaciones y dificultar el regreso de los grupos armados.