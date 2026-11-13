Policía de Haití mata a presunto delincuente durante operativo y frustra intento de secuestro

Vehículo en el que viajaban los presuntos delincuentes. ( CEDIDA POR LA POLICÍA DE HAITÍ. )

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que uno de varios presuntos delincuentes murió tras resultar herido durante un operativo realizado este viernes en la zona de Portail Léogâne, en el centro de Puerto Príncipe, donde también fue ocupado un fusil AR-15.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución explicó que agentes de la Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden (UDMO) del Departamento Oeste 1 interceptaron un vehículo en el que se desplazaban varios individuos que, según la Policía, se dirigían a cometer un secuestro.

La PNH indicó que durante la intervención se produjo un intercambio de disparos en el que varios de los ocupantes del vehículo resultaron heridos. Otros lograron escapar al huir del lugar.

Uno de los heridos se encontraba en estado grave y falleció posteriormente, precisó la institución policial.

Medidas de seguridad

Durante el operativo, los agentes también ocuparon un fusil AR-15 que, de acuerdo con la Policía, sería utilizado para cometer el secuestro.

La institución señaló que mantiene reforzada su presencia en el centro de Puerto Príncipe para prevenir las acciones de grupos criminales, frustrar sus planes y mejorar las condiciones de seguridad de la población.

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