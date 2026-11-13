Líder de 400 Mawozo insiste en negociar con la ONU mientras Bukele destruye su principal bastión

Captura de video de Wilson Joseph, conocido como "Lanmò San Jou". ( CAPTURA DE VIDEO. )

La ofensiva militar impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas haitianas coincide con los intentos del líder de 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, de conseguir una mediación de las Naciones Unidas que permita abrir negociaciones en medio de los enfrentamientos armados.

El cabecilla criminal, uno de los hombres más buscados de Haití, difundió una segunda comunicación el 5 de noviembre en la que aseguró que Naciones Unidas había aceptado enviar una delegación para iniciar conversaciones el próximo 18 de noviembre en Croix-des-Bouquets, una de las principales zonas de influencia de su organización.

Sin embargo, la ONU no ha confirmado ese supuesto acuerdo ni la fecha anunciada por el pandillero. El organismo únicamente reconoció haber recibido su primera carta, enviada a comienzos de noviembre, y aclaró que esa recepción no representaba reconocimiento de su autor ni respaldo a sus planteamientos.

La nueva iniciativa del dirigente de 400 Mawozo adquiere relevancia después de que Bukele anunciara, el martes 10 de noviembre, la destrucción de la residencia de Joseph y del cuartel general de su organización en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

El mandatario salvadoreño difundió imágenes de helicópteros militares disparando contra instalaciones vinculadas con la banda y aseguró que sus integrantes huyeron durante el operativo. No obstante, no ofreció un balance preciso de víctimas ni confirmó la captura o muerte de su principal objetivo.

Una segunda carta sin respuesta oficial

La segunda comunicación de Joseph profundizó en su intento de establecer contactos con Naciones Unidas. Según las informaciones publicadas, el pandillero afirmó que el organismo internacional había respondido favorablemente a su primera solicitud mediante un supuesto correo electrónico fechado el 3 de noviembre.

El dirigente criminal sostuvo que una delegación llegaría a Haití el 18 de noviembre y participaría en un encuentro público en la plaza de Croix-des-Bouquets. También planteó la posibilidad de suspender las operaciones militares para facilitar las conversaciones.

Estas afirmaciones no han sido corroboradas por Naciones Unidas. Tampoco existe una confirmación pública de que el organismo haya aceptado negociar directamente con 400 Mawozo o haya acordado una tregua con sus integrantes.

La diferencia es fundamental: la recepción de una comunicación no implica la aceptación de una negociación, especialmente cuando su remitente está sometido a sanciones internacionales por su participación en actividades criminales.

La primera solicitud

El primer acercamiento formal de Joseph se produjo mediante una carta fechada el 1 de noviembre y dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

En aquella comunicación, el jefe de 400 Mawozo solicitó el envío de una delegación internacional para facilitar conversaciones entre su organización y las fuerzas extranjeras desplegadas en Haití.

Joseph se presentó como representante de un grupo rebelde y afirmó que desde el 20 de agosto había manifestado su disposición a buscar una salida pacífica a la crisis de seguridad.

También expresó preocupación por las operaciones salvadoreñas y advirtió que las amenazas de Bukele podían provocar represalias y nuevas víctimas civiles, particularmente entre mujeres, niños y familias vulnerables.

La primera carta llegó después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños, atacados el 18 de octubre en la llanura de Cul-de-Sac, incidente que provocó una intervención militar de El Salvador en territorio haitiano.

El 2 de noviembre, el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, confirmó que el organismo había recibido el documento, pero precisó que no suponía un reconocimiento del grupo armado ni una aceptación de sus demandas.

Los resultados de Bukele

La intervención salvadoreña ha comenzado a producir resultados militares concretos en territorios donde las pandillas haitianas mantienen una fuerte presencia, aunque todavía no existen pruebas de que esas operaciones hayan desarticulado sus estructuras criminales.

Uno de los episodios más importantes ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando una operación de la Policía Nacional de Haití, apoyada por militares salvadoreños, atacó instalaciones vinculadas con 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets.

Según informaciones recogidas por AFP, Reuters y otros medios internacionales, el operativo dejó unos 20 muertos, cifra atribuida a fuentes consultadas por la prensa estadounidense y que no cuenta con un balance oficial detallado.

Dos días después, Bukele anunció públicamente la destrucción de la vivienda de Wilson Joseph y de las instalaciones que identificó como sede de la organización.

El presidente acompañó su declaración con un video en el que aparecen al menos tres helicópteros sobrevolando una edificación de dos plantas y abriendo fuego, mientras varias personas abandonan el lugar.

Medios salvadoreños próximos al Gobierno señalaron que Joseph no se encontraba en la vivienda durante el ataque. Su paradero continúa sin confirmarse.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, elogió la participación salvadoreña y agradeció públicamente a Bukele su colaboración en las operaciones contra las bandas armadas.

Una intervención creciente

El Salvador desplegó más de 2,000 efectivos en Haití después de la desaparición de cuatro miembros de su contingente el 18 de octubre.

Inicialmente, Bukele presentó la movilización como una operación destinada a localizar a sus compatriotas. Sin embargo, sus declaraciones posteriores ampliaron el alcance de la intervención hacia una campaña contra las organizaciones criminales que dominan amplias zonas del territorio haitiano.

La presencia salvadoreña representa un refuerzo de la capacidad operativa de las autoridades haitianas, que durante años han enfrentado dificultades para recuperar territorios bajo el control de grupos armados.

No obstante, existe una diferencia institucional importante: la mayoría de los militares enviados por Bukele no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.

El portavoz de la ONU explicó que esos efectivos operan fuera de los mecanismos de supervisión establecidos para la fuerza internacional, una circunstancia que ha generado interrogantes sobre las reglas de enfrentamiento, la coordinación militar y los procedimientos de rendición de cuentas.

Amnistía Internacional pidió a los gobiernos haitiano y salvadoreño que hagan público el acuerdo que regula el despliegue y garanticen que las operaciones respeten las normas internacionales de derechos humanos.

La posición dominicana

La ampliación de las operaciones militares también ha provocado pronunciamientos desde República Dominicana, país que comparte con Haití una frontera terrestre de aproximadamente 390 kilómetros.

El presidente Luis Abinader planteó el martes 10 de noviembre la necesidad de que El Salvador y la Fuerza de Supresión de Pandillas alcancen acuerdos para coordinar sus intervenciones.

La posición dominicana se produce mientras las autoridades haitianas intentan recuperar territorios controlados por las bandas y crear condiciones de seguridad que permitan avanzar hacia la celebración de elecciones.

La coordinación entre los distintos contingentes constituye uno de los desafíos de la intervención, especialmente por la presencia simultánea de fuerzas haitianas, unidades salvadoreñas y otros componentes internacionales con mandatos y estructuras de mando diferentes.

Un cabecilla sancionado

Wilson Joseph figura entre los principales dirigentes criminales sancionados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El organismo lo incluyó en su lista de sanciones el 8 de diciembre de 2023 por su participación en secuestros, asesinatos, violaciones, reclutamiento de menores y ataques contra civiles.

Su organización, 400 Mawozo, adquirió notoriedad internacional en octubre de 2021 por el secuestro de 17 misioneros y familiares extranjeros, entre ellos cinco menores de edad.

Estados Unidos mantiene una recompensa de un millón de dólares por información que permita localizar al dirigente criminal, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la toma de rehenes.

La organización ha sido identificada por las autoridades internacionales como una de las responsables de secuestros, extorsiones y ataques armados en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

Por estos antecedentes, las comunicaciones enviadas por Joseph a Naciones Unidas se producen en una situación particular: el dirigente solicita mediación a una institución cuyo Consejo de Seguridad lo ha sancionado por graves violaciones y actividades criminales.

Sin acuerdo de paz ni confirmación de la ONU Hasta este viernes 13 de noviembre, las informaciones verificadas no permiten establecer que Naciones Unidas haya aceptado iniciar negociaciones con 400 Mawozo. Tampoco se ha confirmado que exista una tregua o un compromiso para detener las operaciones contra la organización. Mientras Joseph insiste en buscar una salida mediante contactos internacionales, las autoridades haitianas y sus aliados salvadoreños mantienen la presión militar sobre las posiciones de la banda. La destrucción de instalaciones utilizadas por 400 Mawozo constituye un resultado operativo anunciado por Bukele y respaldado por las autoridades haitianas. Sin embargo, la ausencia de información confirmada sobre el paradero de Joseph, el destino de los cuatro salvadoreños desaparecidos y la capacidad armada que conserva la organización impide determinar el alcance definitivo de esos avances. La próxima fecha señalada por el pandillero es el 18 de noviembre, cuando asegura que una delegación de Naciones Unidas llegará a Croix-des-Bouquets. Por ahora, esa reunión continúa siendo una afirmación del propio dirigente criminal, sin confirmación del organismo internacional.