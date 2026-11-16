Martine Moïse, de sobreviviente de un magnicidio a aspirante a la presidencia de Haití

La ex primera dama haitiana Martine Moïse vuelve a ser noticia como candidata a la presidente de Haití. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La ex primera dama haitiana Martine Moïse, sobreviviente del atentado que acabó con la vida de su esposo, el presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, se inscribió como aspirante a la presidencia de Haití para las elecciones previstas en 2027, en un país que continúa sumido en una profunda crisis política, institucional y de seguridad.

Su nombre apareció el domingo 15 de noviembre en el registro del Consejo Electoral Provisional (CEP), junto al de otros 32 aspirantes que buscan participar en los primeros comicios presidenciales haitianos desde 2016. La primera vuelta está programada para el 18 de julio de 2027, mientras que una eventual segunda ronda se celebraría el 4 de octubre.

La inscripción representa un nuevo capítulo en la trayectoria pública de Martine Moïse, quien pasó de ocupar el papel de primera dama a convertirse en una de las principales figuras vinculadas a la investigación del magnicidio de su esposo. Durante los últimos cinco años ha reclamado justicia, comparecido ante las autoridades y enfrentado acusaciones judiciales relacionadas con el crimen, que posteriormente fueron anuladas.

Según el registro electoral, Moïse figura entre las tres mujeres que aspiran a la presidencia, junto con la exministra de Relaciones Exteriores Dominique Dupuy y Marie Anne Savannah Hadid Savary. Su inscripción se produjo bajo la organización política Gwoupman Angaje pou Demokrasi (GAD).

Entre los demás aspirantes aparecen los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert, el ex primer ministro Claude Joseph y otras figuras de la política haitiana. El CEP deberá verificar la documentación y los requisitos legales antes de aprobar las candidaturas definitivas.

Martine Moïse todavía no ha presentado públicamente un programa de gobierno ni ha explicado los motivos de su decisión de buscar la presidencia. Sin embargo, este mes publicó en la red social X un mensaje en el que afirmó que Haití volverá a levantarse por sus propios medios porque es necesario hacer política de otra manera.

Una sobreviviente del magnicidio

La vida de Martine Moïse cambió la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando un grupo armado irrumpió en la residencia privada del presidente Jovenel Moïse, en las afueras de Puerto Príncipe.

El mandatario fue asesinado a tiros y su esposa recibió múltiples heridas de bala durante el ataque. La entonces primera dama fue trasladada a Estados Unidos, donde recibió atención médica en el hospital Jackson Memorial de Miami.

Según publicó Diario Libre, Martine Moïse sufrió heridas graves que requirieron tratamiento especializado. Su recuperación estuvo acompañada de fuertes medidas de seguridad y posteriormente regresó a Haití, donde reclamó el esclarecimiento del asesinato.

La investigación identificó una conspiración en la que participaron antiguos militares colombianos, ciudadanos haitianos y personas vinculadas a empresas establecidas en el sur de Florida. Las autoridades estadounidenses determinaron que parte de la planificación y financiación del complot se desarrolló en territorio norteamericano.

Acusada y posteriormente exonerada de esa imputación

Uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria posterior al magnicidio ocurrió en febrero de 2024, cuando el juez haitiano Walther Voltaire la incluyó entre las personas imputadas por su presunta participación en el asesinato de Jovenel Moïse.

Diario Libre informó el 19 de febrero de ese año que la viuda fue acusada de complicidad y asociación criminal en el marco de una investigación que también alcanzó al ex primer ministro Claude Joseph y al antiguo director de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles.

La decisión judicial incluyó a más de 50 personas y provocó una nueva controversia alrededor de un expediente que ya acumulaba años de investigaciones, detenciones y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia haitiana.

Martine Moïse rechazó las acusaciones.

Sin embargo, el proceso experimentó un giro en 2025, cuando un tribunal de apelaciones anuló la resolución de imputación y ordenó realizar una nueva investigación del magnicidio.

La anulación dejó sin efecto aquella acusación, aunque no constituyó una sentencia absolutoria sobre el fondo del caso. Las autoridades judiciales dispusieron continuar las investigaciones y recabar nuevos testimonios, incluidos los de personas vinculadas al entorno del mandatario asesinado.

Ese antecedente judicial vuelve a cobrar relevancia con su inscripción presidencial, especialmente porque Claude Joseph, otro de los antiguos imputados en el expediente, también aparece entre los aspirantes a dirigir Haití.

Una indemnización millonaria

Otro episodio de su historia fue la decisión de un tribunal federal de Miami que, en junio de 2024, ordenó compensaciones económicas a la familia del mandatario asesinado.

De acuerdo con una información publicada por Diario Libre el 7 de junio de ese año, el juez federal José Martínez dispuso que varios condenados por la conspiración pagaran aproximadamente 6.2 millones de dólares a la viuda y al hijo mayor de Jovenel Moïse.

A Martine Moïse le correspondió una indemnización de 5,305,387 dólares, destinada a cubrir gastos médicos, viajes y medidas de seguridad contratadas después del atentado.

El hijo mayor del expresidente, Joverlein Moïse, residente en Canadá, fue beneficiado con una compensación de 865,396 dólares.

La publicación también explicó que Martine Moïse representaba a otros dos hijos de la pareja en una demanda civil separada contra personas implicadas en la conspiración. Ambos se encontraban en la residencia presidencial cuando ocurrió el ataque, pero no resultaron heridos.

Su testimonio en Miami

La ex primera dama también ha desempeñado un papel importante en los procesos judiciales desarrollados en Estados Unidos contra los acusados de organizar y financiar el asesinato.

En septiembre de 2026, Diario Libre publicó una investigación sobre el magnicidio y los avances de la justicia estadounidense, en contraste con las dificultades de las autoridades haitianas para llevar a juicio a los sospechosos.

La información destacó que Martine Moïse compareció como testigo de la Fiscalía durante el proceso contra Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages.

En su declaración describió la irrupción de los hombres armados en la residencia presidencial, las heridas que sufrió y las circunstancias en que perdió la vida su esposo.

Según las investigaciones estadounidenses, los conspiradores pretendían inicialmente sustituir al presidente por Christian Emmanuel Sanon, un médico y pastor haitiano que mantenía contactos con personas involucradas en la planificación del complot.

El expediente también permitió establecer conexiones financieras entre los acusados y empresas del sur de Florida. Las autoridades estadounidenses han desarrollado varios procesos judiciales y obtenido

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Cinco años reclamando justicia

Desde el asesinato de su esposo, Martine Moïse ha mantenido una presencia pública marcada por sus denuncias sobre la impunidad y sus exigencias de esclarecimiento del crimen.

Durante el funeral de Jovenel Moïse, celebrado el 23 de julio de 2021 en Cabo Haitiano, afirmó que el mandatario había sido abandonado y traicionado por personas de su entorno.

En aquella ceremonia, según publicó Diario Libre, sostuvo que su esposo había enfrentado intereses políticos y económicos que se oponían a las transformaciones que pretendía realizar durante su gobierno.

Dos meses después del magnicidio, la ex primera dama manifestó su intención de continuar la lucha política de su esposo y favorecer a los sectores más vulnerables de la población haitiana.

En septiembre de 2021, Diario Libre recogió sus declaraciones sobre la necesidad de mantener ese proyecto y sus primeras manifestaciones de interés en participar en futuras elecciones presidenciales.

Sus reclamos continuaron en los años siguientes. En julio de 2026 , durante la conmemoración del quinto aniversario del asesinato , Martine Moïse volvió a exigir justicia y sostuvo que detrás del magnicidio existían intereses económicos relacionados con contratos que su esposo había cancelado.

En un mensaje difundido con motivo de la fecha, afirmó que el presidente había sido asesinado para restablecer acuerdos económicos que había roto durante su administración.

Estas afirmaciones constituyen denuncias de la viuda y no conclusiones judiciales definitivas sobre los autores intelectuales del crimen.

El desafío electoral

La inscripción de Martine Moïse se produce en circunstancias especialmente complejas para Haití, donde la expansión de las pandillas ha debilitado el funcionamiento de las instituciones y provocado una crisis humanitaria.

El país no celebra elecciones presidenciales desde 2016 y permanece sin un mandatario electo desde el asesinato de Jovenel Moïse.

Las organizaciones criminales mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores, mientras las autoridades haitianas, con apoyo internacional, intentan recuperar territorios y restablecer condiciones mínimas de seguridad.

De acuerdo con cifras recogidas por Reuters, desde 2022 alrededor de 1.5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia y más de 22,000 han muerto en el contexto de la crisis.

La organización de los comicios enfrenta dificultades adicionales. Cerca de un millón de personas se habían inscrito en el registro electoral hasta mediados de noviembre, una cantidad considerablemente inferior al objetivo gubernamental de entre tres y seis millones de electores, han certificado fuentes oficiales.

El Consejo Electoral Provisional tiene previsto publicar la lista definitiva de aspirantes presidenciales el 11 de enero de 2027, después de completar la revisión de los expedientes.

La violencia, los desplazamientos de población y las limitaciones para acceder a los centros de votación constituyen algunos de los principales obstáculos para celebrar las elecciones en la fecha anunciada.

La participación de Martine Moïse incorpora a la contienda a una figura vinculada directamente con uno de los acontecimientos más importantes de la historia política reciente de Haití.

Cinco años después de sobrevivir al ataque que acabó con la vida de su esposo, la ex primera dama intenta regresar al escenario político, esta vez como aspirante a ocupar la Presidencia que quedó vacante tras el magnicidio.

Su candidatura deberá superar primero la evaluación del Consejo Electoral Provisional, mientras Haití intenta crear las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones nacionales después de más de una década.