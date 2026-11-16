Tropas de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GRS, en inglés), en una operación en Puerto Príncipe. ( EFE )

La Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso reforzar la seguridad de los puertos y las rutas comerciales de Haití mediante la creación de un centro de control portuario, la modernización de los sistemas de vigilancia marítima y el establecimiento de corredores seguros para el transporte de mercancías y ayuda humanitaria.

Las medidas están contenidas en un informe elaborado por la Secretaría General de la OEA, publicado este lunes, que identifica acciones prioritarias para combatir el tráfico ilícito, proteger las infraestructuras críticas y contribuir a la recuperación del país.

El documento recoge los resultados de la Conferencia de la OEA 2026 sobre Seguridad Marítima y Portuaria en Haití, celebrada los días 18 y 19 de marzo en Panamá, con la participación de representantes de 11 Estados miembros del organismo, 12 organizaciones internacionales y multilaterales, instituciones haitianas y expertos regionales.

Medidas anunciadas

Entre las principales recomendaciones figura la creación de un Centro de Control Portuario que permita coordinar a las instituciones responsables de la seguridad de los puertos y sus accesos marítimos.

También plantea integrar los sistemas de vigilancia y el intercambio de información mediante un portal único de datos, con apoyo de radares, imágenes satelitales y sistemas de identificación de buques.

La OEA considera necesario reforzar la protección de las terminales y los corredores logísticos con controles de acceso, cámaras de vigilancia, iluminación y escoltas para las cargas humanitarias y comerciales.

Deficiencias en los puertos haitianos

El informe presta especial atención a las instalaciones marítimas de Puerto Príncipe, entre ellas la terminal de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el puerto de Lafiteau y la terminal de Varreux.

Una evaluación realizada por la OEA identificó necesidades urgentes de modernización en esas instalaciones, que actualmente enfrentan riesgos relacionados con la inseguridad y la presencia de bandas armadas.

Entre las deficiencias señaladas están los controles de acceso insuficientes, la falta de sistemas adecuados de vigilancia e iluminación y la necesidad de mejorar la formación de los cuerpos de seguridad y la coordinación entre las instituciones.

El organismo también advierte que las condiciones de inseguridad en las zonas controladas por bandas obligan a pasar de una protección pasiva a una activa de los buques.

Para enfrentar estas dificultades, recomienda profesionalizar al personal marítimo y portuario mediante programas de capacitación, certificación y medidas contra la corrupción.

Asimismo, propone modernizar el marco jurídico y establecer un fondo de seguridad portuaria financiado mediante tasas específicas, que permita cubrir los gastos de mantenimiento de las instalaciones.

Impacto en la seguridad regional

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó que la protección de los puertos y las rutas comerciales de Haití también contribuye a garantizar la llegada de asistencia humanitaria y a recuperar las condiciones necesarias para el desarrollo del país.

"Ayudar a Haití a proteger sus puertos y rutas comerciales significa contribuir a garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan y que el país recupere las condiciones esenciales para su desarrollo", expresó.

Ramdin agregó que la iniciativa forma parte del apoyo de la organización para fortalecer las instituciones haitianas, bajo el liderazgo de sus autoridades y de acuerdo con las prioridades de su población.

Mayor seguridad

El informe sostiene que una mayor seguridad marítima permitiría combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, drogas y otras mercancías, proteger el comercio legítimo y fortalecer el Estado de derecho.

También plantea que las mejoras requieren apoyo internacional coordinado, reformas normativas y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones haitianas.

El documento fue elaborado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá, a través de su Programa de Fortalecimiento de la Capacidad contra el Crimen (ACCBP), como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad marítima, fronteriza y de carga en las Américas.