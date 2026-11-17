El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió esta noche a las muestras de apoyo que miles de haitianos le manifestaron en las calles de Puerto Príncipe y otras localidades de Haití, en respaldo al despliegue de soldados dispuesto por el mandatario en el territorio caribeño.

"Nunca esperé algo así. Los oigo fuerte y claro. Los quiero a todos", publicó Bukéle en su cuenta de X.

Asimismo, el jefe de Estado de El Salvador aseguró la victoria de su misión en ese país, colocando a Dios como el centro de la operación. "Vamos a triunfar. Dios nos dará la victoria", puntualizó en creole.

Junto con esas palabras, compartió un video con imágenes de las manifestaciones este martes en distintas localidades de Haití, donde participaron miles de ciudadanos en apoyo a él y a los militares salvadoreños que participan en operaciones contra las pandillas armadas.

Apoyo popular en Haití

Los manifestantes recorrieron las calles con banderas haitianas, pancartas y consignas a favor del mandatario centroamericano, cuyo gobierno desplegó miles de soldados en Haití después de la desaparición de cuatro integrantes de sus fuerzas de seguridad durante una emboscada.

Otros manifestantes pidieron intensificar las operaciones contra las bandas armadas, con consignas favorables al uso de drones y perros robóticos, dos de los recursos utilizados por las fuerzas de seguridad durante su intervención.

Con banderas de colores azul y rojo, como la haitiana, ramas de árboles y pancartas y suéteres con fotografías del presidente salvadoreño, los manifestantes recorrieron las calles en un ambiente festivo al grito de "¡Bukele, Bukele!", acompañados de grupos musicales, según fue testigo EFE.

"Pran yo Bukele, pran yo (Llévatelos, Bukele, llévatelos)", cantaban algunos en Puerto Príncipe, en alusión a los miembros de las bandas armadas, mientras otros exaltaban al mandatario como el "liberador" del pueblo haitiano que, con un contingente de más de 2,000 soldados enviados al país caribeño, les devolverá la paz y la tranquilidad.

El despliegue de las fuerzas salvadoreñas comenzó a intensificarse después del 18 de octubre, cuando cuatro de sus soldados desaparecieron tras un ataque perpetrado por pandilleros en las afueras de Puerto Príncipe. Los soldados forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por la ONU.

Mwen pa t janm atann yon bagay konsa. Mwen tande nou byen fò, byen klè. Mwen renmen nou tou. N ap triyonfe. Bondye ap ban nou laviktwa. https://t.co/RFAIUNUQxI — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

Despliegue militar salvadoreño

Tras el hecho, las autoridades de El Salvador enviaron refuerzos militares, vehículos blindados y helicópteros para buscar a los desaparecidos y participar en operaciones contra las organizaciones criminales.

Reuters informó el lunes que más de 2,000 militares salvadoreños se encontraban desplegados en Haití, aunque ninguno de los dos gobiernos ha divulgado oficialmente la cantidad exacta de efectivos ni la duración de la operación.

Con datos de EFE