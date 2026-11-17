Los manifestantes recorrieron las calles con banderas haitianas en apoyo a Bukele. ( TOMADA DEL X DE HAITÍ ESPAÑOL. )

Miles de personas se manifestaron este martes en Puerto Príncipe y otras localidades de Haití para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a los militares salvadoreños que participan en operaciones contra las pandillas armadas. Una convocatoria realizada para los días 17 y 18 de noviembre.

Los manifestantes recorrieron las calles con banderas haitianas, pancartas y consignas a favor del mandatario centroamericano, cuyo Gobierno desplegó miles de soldados en Haití después de la desaparición de cuatro integrantes de sus fuerzas de seguridad durante una emboscada.

"¡Bukele está aquí para liberarnos!", gritaron algunos participantes, según reportó la agencia Associated Press (AP), que confirmó la movilización de este martes 17 de noviembre.

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Otros manifestantes pidieron intensificar las operaciones contra las bandas armadas, con consignas favorables al uso de drones y perros robóticos, dos de los recursos utilizados por las fuerzas de seguridad durante su intervención.

| Jérémie, Haití. https://t.co/TzlJ9ouHsK — Haití en Español (@haitienespanol) November 17, 2026

Situación actual

La manifestación se produce en medio de una ofensiva militar que ha permitido recuperar instalaciones ocupadas por las pandillas, entre ellas el estadio Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe.

No es la primera movilización de apoyo al mandatario salvadoreño. El 6 de noviembre, miles de haitianos también salieron a las calles de la capital y de ciudades como Jérémie y Belladère para respaldar las operaciones militares.

Une foule compacte dans les rues de P-au-P ce mardi pour supporter les opérations de l\'armée Salvadorienne contre les gangs. Ils scandent sur tout le parcours des propos élogieux à l\'égard du président Salvadorien @nayibbukele . https://t.co/ACWZtCSjDZ — Gazette Haiti (@GazetteHaiti) November 17, 2026

Más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití

El despliegue de las fuerzas salvadoreñas comenzó a intensificarse después del 18 de octubre, cuando cuatro de sus integrantes desaparecieron tras un ataque perpetrado por pandilleros en las afueras de Puerto Príncipe.

Las autoridades de El Salvador enviaron refuerzos militares, vehículos blindados y helicópteros para buscar a los desaparecidos y participar en operaciones contra las organizaciones criminales.

Reuters informó el lunes que más de 2,000 militares salvadoreños se encontraban desplegados en Haití, aunque ninguno de los dos gobiernos ha divulgado oficialmente la cantidad exacta de efectivos ni la duración de la operación.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, elogió el lunes la intervención durante una visita a El Salvador, donde sostuvo reuniones con las autoridades de ese país.

Pélissier afirmó que las operaciones habían recuperado espacios estratégicos y contribuido a modificar la situación frente a las pandillas.

El funcionario también aseguró que las fuerzas haitianas, salvadoreñas y otros organismos de seguridad estaban coordinando sus actuaciones.

Jodi 17 novanm 2026 Pep la pran lari pou mande Bukele pran bandi yo @nayibbukele https://t.co/c4DsJPmzOv — DP NEWS (@DENYEPAWOL) November 17, 2026

Advertencias sobre la continuidad de las operaciones

Las manifestaciones coinciden con la publicación de un informe de International Crisis Group que advierte sobre la falta de una estrategia de seguridad a largo plazo para Haití.

La organización señaló que la presencia de fuerzas extranjeras puede debilitar temporalmente a las pandillas, pero que las autoridades haitianas necesitan fortalecer sus propias instituciones para asumir el control de la seguridad cuando termine la intervención internacional.

Diego Da Rin, analista de International Crisis Group, advirtió que el entusiasmo por las tropas salvadoreñas podría convertirse en rechazo hacia el Gobierno haitiano si los militares extranjeros se retiran sin que exista una respuesta nacional efectiva.

El informe también cuestiona la falta de coordinación entre las distintas fuerzas que operan contra las bandas armadas y alerta sobre los riesgos que representan las operaciones con drones explosivos para la población civil.

Haití enfrenta una crisis de seguridad prolongada, con amplias zonas de Puerto Príncipe bajo control de pandillas y más de 20,000 personas asesinadas durante los últimos cinco años, según datos recogidos por AP.