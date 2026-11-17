Armas y municiones incautadas por tropas de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GRS, en inglés) durante una operación contra bandas armadas en Puerto Príncipe en la que murió un pandillero y "cómplices" suyos huyeron con el cadáver. ( EFE )

La nueva matanza de al menos diez campesinos en Artibonito, ocurrida el pasado sábado 14 de noviembre, volvió a poner de manifiesto la violencia que afecta a una de las principales regiones agrícolas de Haití, donde las organizaciones criminales han extendido su dominio sobre comunidades rurales, carreteras y zonas de producción de alimentos.

El ataque se produjo en Morne-Robert, una localidad de la comuna de Saint-Marc, cuando agricultores procedentes de Verrettes se dirigían al mercado de Pont-Sondé para vender sus productos. Las víctimas habían elegido una ruta secundaria para evitar la carretera principal, controlada por hombres armados en las proximidades de Liancourt.

La incursión fue atribuida a Gran Grif, una de las organizaciones criminales más violentas del departamento, dirigida por Luckson Elan, conocido como Jeneral Luckson.

La agencia EFE, citando a la emisora haitiana Radio Télé Galaxie, informó inicialmente de al menos diez fallecidos. Otros medios locales elevaron la cifra a 13, aunque hasta ayer no se había localizado una confirmación oficial de ese balance.

André Saint-Louis, responsable del Comité de Iniciativa por la Paz en Bajo Artibonito, denunció que un integrante de una banda que opera en Liancourt, identificado como Kenkenn, había amenazado previamente a quienes utilizaran el camino alternativo.

Según declaraciones recogidas por Radio Télé Confiance y difundidas por EFE, las autoridades no adoptaron medidas para proteger a los habitantes pese a esas advertencias.

Una región estratégica

Artibonito ocupa un lugar fundamental en la economía haitiana por su producción agrícola, especialmente de arroz, y por las rutas que conectan comunidades rurales con mercados y centros urbanos.

Durante décadas, su valle fue considerado uno de los principales graneros del país. Sin embargo, la expansión de las pandillas ha alterado las actividades productivas y el comercio, además de provocar desplazamientos de población.

Un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, identificado como S/2026/714, señala que el deterioro de la seguridad se aceleró a partir de marzo de 2022, después de varios años de expansión de grupos como Gran Grif y Kokorat San Ras, cuyos orígenes en la región se remontan al período comprendido entre 2015 y 2017.

La situación se agravó por los ataques contra estaciones policiales, comunidades campesinas y rutas de transporte, debilitando la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.

Pont-Sondé, un antecedente sangriento

La matanza de Morne-Robert ocurrió en la misma comuna donde Gran Grif perpetró uno de los ataques más graves de los últimos años.

El 3 de octubre de 2024, integrantes de esa organización irrumpieron en Pont-Sondé y atacaron a la población civil.

Según el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la incursión dejó alrededor de un centenar de muertos y 16 heridos. También se documentaron al menos cinco casos de violación, incluido el de una menor de edad.

La violencia obligó a más de 6,000 personas a abandonar sus hogares.

La ONU atribuye aquella operación a Gran Grif y a su dirigente Luckson Elan, incluido en la lista de sanciones internacionales por actividades que amenazan la paz y la estabilidad de Haití.

Otra matanza en diciembre

El 11 de diciembre de 2024, Gran Grif asesinó a 70 personas en Petite-Rivière-de-l'Artibonite, según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El ataque ocurrió después de que integrantes de un grupo de autodefensa lincharan a 39 personas acusadas de colaborar con la organización criminal entre el 9 y el 10 de diciembre.

El organismo internacional también documentó que, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, Gran Grif secuestró a 157 personas durante nueve operaciones realizadas en esa comuna.

Una ofensiva en 2026

La violencia adquirió nuevamente grandes proporciones entre finales de marzo y principios de abril de 2026, cuando varias organizaciones criminales realizaron ataques coordinados contra comunidades de Bajo Artibonito.

De acuerdo con el informe S/2026/714 del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, entre el 29 de marzo y el 3 de abril las bandas Gran Grif, Kokorat San Ras y Canaan atacaron al menos 16 localidades, principalmente en Petite-Rivière-de-l'Artibonite, Marchand Dessalines y Montrouis.

Las incursiones dejaron al menos 95 residentes muertos y 38 heridos. Además, unas 9,000 personas abandonaron sus hogares entre el 28 de marzo y el 1 de abril.

Los investigadores documentaron que numerosos ataques se produjeron de madrugada. Algunas víctimas fueron sacadas de sus camas y asesinadas, mientras otras murieron cuando intentaban escapar.

Solo el 29 de marzo, Gran Grif mató al menos a 67 personas, entre ellas 38 hombres y 29 mujeres, y dejó otras 30 heridas en Petite-Rivière-de-l'Artibonite y Marchand Dessalines.

Reuters también documentó la ofensiva y recogió denuncias de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), según las cuales alrededor de 70 personas murieron en Jean-Denis durante uno de los ataques de finales de marzo.

Nuevos ataques en septiembre

La inseguridad continuó durante el tercer trimestre de 2026, según el informe más reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), publicado el 11 de noviembre.

El organismo registró 81 personas muertas o heridas por violencia relacionada con las pandillas en las comunas más afectadas de Artibonito entre julio y septiembre, frente a 150 durante el trimestre anterior.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de septiembre en Gros-Morne, donde integrantes de Kokorat San Ras atacaron varias localidades mientras huían de una operación de seguridad.

Los hombres armados asesinaron a 14 personas en Crépin, Dosnie y el centro de Gros-Morne. La violencia provocó el desplazamiento de más de 5,000 habitantes.

La BINUH también documentó ataques de Gran Grif y Kokorat San Ras en Saint-Michel-de-l'Attalaye, una comuna donde anteriormente no se habían registrado incidentes de esa naturaleza.

Operaciones contra las bandas

Un día después de la matanza de Morne-Robert, la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) lanzó una ofensiva contra Kokorat San Ras en Gros-Morne, en el norte de Artibonito.

Según informó el periódico haitiano Le Nouvelliste el 15 de noviembre, al menos cinco presuntos integrantes de esa organización murieron durante los enfrentamientos en Savane Longue y Carnifice.

La fuerza internacional comunicó que había recuperado el control de una iglesia y una escuela utilizadas como posiciones por los hombres armados. También informó sobre la incautación de cinco fusiles, municiones y dos motocicletas.

La operación estuvo dirigida contra Kokorat San Ras, mientras que la matanza del día anterior fue atribuida a Gran Grif. No se ha establecido una relación directa entre ambos acontecimientos.

Una región bajo amenaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluyó a Gran Grif en su lista de sanciones el 8 de julio de 2025.

Según el organismo, la organización fue responsable del 80 % de las muertes de civiles registradas en Artibonito desde 2022, de acuerdo con la información utilizada para justificar su inclusión en la lista.

Además de las matanzas, el grupo ha sido señalado por ataques contra la Policía Nacional de Haití y las fuerzas internacionales, secuestros y violencia sexual.

La ONU documentó que en enero de 2023 Gran Grif atacó una estación policial en Liancourt y asesinó a seis agentes, un episodio que contribuyó al deterioro de la seguridad.

La matanza del 14 de noviembre se produce, por tanto, en una región donde las incursiones armadas se han repetido durante años, pese a las operaciones policiales, las sanciones internacionales y el despliegue de fuerzas extranjeras.

En Morne-Robert, los agricultores que intentaron evitar una carretera controlada por pandillas terminaron siendo víctimas de la violencia en una ruta alternativa, reflejo de las dificultades que enfrentan las comunidades rurales para desplazarse y comercializar sus productos.