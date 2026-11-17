Fotografía que muestra vehículos del Ejército de El Salvador durante una operación de limpieza por parte del personal de la Alcaldía de Puerto Príncipe, cuatro días después de que el estadio nacional Sylvio Cator, tomado por las bandas armadas, fuera recuperado por la Policía Nacional de Haití (PNH) con el apoyo de fuerzas salvadoreñas, este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes a las fuerzas de seguridad que operan en Haití que den prioridad a la protección de la población y que ejerzan la fuerza letal únicamente como último recurso.

La violencia de las pandillas y el caos político azotan desde hace años a Haití, el país más empobrecido de América.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, declaró en una rueda de prensa en Ginebra que "la intensificación de las operaciones de seguridad (...) sigue planteando riesgos para los derechos humanos de la población cuando no se llevan a cabo en plena conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos".

Garantía de derechos humanos para todos

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado la muerte de 4,595 personas y 2,050 heridos como consecuencia de la violencia armada durante los diez primeros meses de 2026 en Haití.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a todas las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales que operan en Haití "a garantizar que sus operaciones respeten plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y den prioridad a la protección de la población", indicó Hurtado.

A finales de octubre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2,000 militares a Haití para rescatar a cuatro aviadores salvadoreños integrantes de una fuerza internacional de lucha contra las pandillas que desaparecieron tras un ataque de una banda cerca de Puerto Príncipe.

El Salvador estuvo durante años asolado por las pandillas hasta que Bukele les declaró la guerra en 2022, en una campaña que ha suscitado denuncias de violaciones de derechos humanos.

El Salvador anunció el lunes que retirará a sus tropas de Haití, golpeado por la violencia de las bandas, una vez que haya rescatado a los militares desaparecidos, aunque el gobierno haitiano ha sugerido que le gustaría que permanecieran en el país.

En el terreno, las fuerzas salvadoreñas han contribuido a destruir la vivienda de un poderoso jefe de banda y a recuperar el estadio nacional de Haití de manos de organizaciones criminales.