Foto de archivo de la Policía Nacional de Haití. ( EFE )

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este martes que identificó más de 18,000 transacciones financieras sospechosas realizadas durante las últimas 72 horas a través de las plataformas de dinero móvil NatCash y MonCash, que investiga por su posible vinculación con las pandillas armadas.

Según un comunicado de su Dirección de Comunicaciones (Dikop), las operaciones involucraron números telefónicos presuntamente asociados con integrantes de grupos criminales, desde los cuales se enviaba dinero a distintos beneficiarios distribuidos por el territorio haitiano.

Las autoridades establecieron que las transferencias correspondían a montos entre 5,000 y 15,000 gourdes cada una.

La cantidad de operaciones y la frecuencia con que fueron efectuadas despertaron sospechas entre los organismos de inteligencia sobre posibles actividades de lavado de activos, ocultamiento de fondos y financiamiento de organizaciones criminales.

La institución no precisó el monto total del dinero transferido ni identificó a los remitentes y beneficiarios.

Investigación sobre estrategia criminal

La Policía haitiana también examina si los movimientos financieros forman parte de una estrategia destinada a obstaculizar las operaciones de seguridad que se desarrollan contra las pandillas.

Según el comunicado, el análisis de las transferencias llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que los recursos estuvieran relacionados con acciones para provocar alteraciones del orden público y crear condiciones que facilitaran el desplazamiento y la reorganización de grupos criminales.

La institución no ofreció detalles sobre las organizaciones que podrían estar involucradas ni presentó pruebas concluyentes de que las transacciones se hayan utilizado para esos fines.

La Dirección General de la PNH anunció que continuará analizando la información recopilada por sus servicios de inteligencia y ampliará las investigaciones para identificar a los beneficiarios, las personas que habrían ordenado las transferencias y las redes vinculadas con estas operaciones.

El comunicado, fechado este martes 17 de noviembre de 2026 en Tabarre, tampoco informa sobre detenciones relacionadas con los movimientos financieros detectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-17-at-91711-pm-50971c0e.jpeg Comunicado de la Policía de Haití. (TOMADO DE LA CUENTA DE FACEBOOK DE LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ)

Plataformas de dinero móvil

NatCash y MonCash permiten realizar transferencias de dinero mediante teléfonos móviles y son utilizadas por la población haitiana para efectuar pagos y recibir fondos.

La investigación policial se concentra en las transacciones identificadas como sospechosas y en los números telefónicos presuntamente vinculados con integrantes de pandillas.

La Policía no atribuyó responsabilidad a las empresas que administran ambas plataformas.

Las operaciones detectadas todavía se encuentran bajo investigación, por lo que la institución no ha determinado públicamente cuántas corresponden a actividades criminales.