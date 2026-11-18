Una de las fotografías compartidas este miércoles por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés). ( IMAGEN TOMADA DE LA CUENTA EN X DE GSFORCEHAITI )

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) intensificó su ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en Haití, con el avance de sus tropas en el departamento de Artibonite, mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles la destrucción de la vivienda de otro poderoso jefe pandillero.

Las operaciones se desarrollan en dos frentes: la recuperación de vías estratégicas controladas por grupos armados y los ataques contra propiedades de cabecillas de las estructuras criminales que mantienen bajo asedio amplias zonas del territorio haitiano.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la GSF informó que durante los últimos dos días sus tropas han avanzado al norte de Gros-Morne, a lo largo de la Ruta Nacional 5, eliminando obstáculos colocados por las pandillas para aislar comunidades y controlar importantes corredores de circulación.

Durante la incursión, integrantes de los grupos criminales abrieron fuego contra los efectivos de la fuerza internacional, que respondieron al ataque y obligaron a los pandilleros a retirarse.

Desmantelan barricadas

Las tropas rellenaron grandes trincheras y desmantelaron barricadas improvisadas con cilindros de gas y camiones, utilizadas por las organizaciones criminales para impedir el desplazamiento de las fuerzas de seguridad y de la población.

Durante su avance, los militares también localizaron una excavadora empleada por los pandilleros para abrir zanjas y levantar barricadas. La maquinaria había sido incendiada por los propios delincuentes antes de emprender la retirada, según la GSF.

La fuerza internacional precisó que las operaciones continúan y no ofreció un balance de bajas.

Bukele golpea otra vez

Paralelamente, Bukele anunció la destrucción de una segunda residencia perteneciente a un jefe pandillero haitiano, como parte de las operaciones de los militares salvadoreños desplegados en el país caribeño.

El mandatario difundió en su cuenta de X imágenes de helicópteros que atacan una imponente residencia que, según medios haitianos, pertenecía a Jeff Gwo Lwa, uno de los cabecillas de las organizaciones criminales que integran la coalición Viv Ansanm.

Es la segunda propiedad de un líder pandillero que se convierte en blanco de la ofensiva de las tropas salvadoreñas en Haití en lo que va de noviembre.

Bukele no informó sobre el paradero del jefe criminal ni sobre posibles víctimas del ataque.

Artibonite bajo asedio

Las operaciones militares se producen en momentos en que el departamento de Artibonite, una de las principales regiones agrícolas de Haití, ha sido escenario de reiteradas incursiones armadas, masacres, secuestros y desplazamientos forzados de población.

El dominio de las carreteras constituye uno de los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para extorsionar a transportistas, obstaculizar el comercio y restringir el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad.

La construcción de trincheras con maquinaria pesada evidencia, además, la capacidad de estos grupos para modificar el terreno y dificultar las incursiones militares.

La ofensiva de la fuerza internacional y los ataques aéreos de los militares salvadoreños se producen mientras cabecillas de las pandillas haitianas han recurrido en las últimas semanas a comunicaciones dirigidas a las Naciones Unidas en las que plantean la posibilidad de un diálogo.

Entretanto, las tropas internacionales mantienen sus operaciones sobre el terreno.