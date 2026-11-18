Tropas de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GRS, en inglés) en un operativo contra las bandas haitianas. ( EFE / FUERZA DE SUPRESIÓN DE PANDILLAS (GRS) )

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) intensificó su ofensiva en el departamento haitiano de Artibonite, donde tropas internacionales y agentes de la Policía Nacional Haitiana avanzaron sobre posiciones de grupos armados, destruyeron barricadas y recuperaron instalaciones públicas que habían sido convertidas en fortificaciones criminales.

Las operaciones se concentran al norte de Gros-Morne, particularmente en Carnifice, una zona donde opera la pandilla Kokorat San Ras, vinculada a otras organizaciones criminales que mantienen bajo amenaza a comunidades y corredores comerciales de la región.

La ofensiva comenzó el domingo 15 de noviembre, cuando efectivos de Sri Lanka, apoyados por policías haitianos, atacaron posiciones de los pandilleros. Según el balance divulgado por la fuerza internacional, cinco presuntos integrantes de la organización murieron durante los enfrentamientos.

Las tropas incautaron cinco armas de fuego, municiones y dos motocicletas. También recuperaron una escuela y una iglesia que los delincuentes utilizaban como posiciones defensivas.

En los días siguientes, los militares ampliaron su avance hacia otros sectores de la Ruta Nacional 5, una importante vía de comunicación del departamento de Artibonite.

Los pandilleros habían excavado trincheras y colocado camiones, cilindros de gas y otros obstáculos para impedir el desplazamiento de las fuerzas de seguridad. Durante las operaciones se localizó una excavadora utilizada para construir barricadas, que había sido incendiada por los delincuentes.

Los efectivos internacionales fueron recibidos a tiros en varios puntos, pero consiguieron hacer retroceder a los atacantes y despejar nuevos tramos de carretera.

Consecuencias

La ofensiva ocurre después del asesinato de al menos diez agricultores en Morne-Robert, municipio de Saint-Marc, atribuido a la pandilla Gran Grif, aliada de Kokorat San Ras.

Las autoridades no han comunicado nuevas cifras de bajas correspondientes a los enfrentamientos posteriores al domingo ni han confirmado la recuperación completa de la Ruta Nacional 5.

La operación constituye uno de los avances recientes de la fuerza internacional fuera de Puerto Príncipe, aunque permanece pendiente asegurar de manera permanente los territorios recuperados e impedir que las pandillas vuelvan a ocuparlos.