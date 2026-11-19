Fuerza antipandillas despliega tropas para recuperar la Ruta Nacional, una importante vía de Haití
La fuerza internacional informó que instaló una base como parte de sus operaciones para enfrentar a las bandas
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) informó que estableció una base cerca de la Ruta Nacional 1, al norte del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Haití, como parte de sus operaciones para enfrentar a las bandas armadas que mantienen amenazas, violencia y extorsiones en ese corredor.
Según una publicación de la fuerza en su cuenta de X, el personal desplegado busca reforzar la seguridad en los barrios cercanos y garantizar el acceso continuo a la carretera para residentes y empresas.
Acciones policiales recientes
La Ruta Nacional 1 es una vía estratégica para Haití, ya que conecta Puerto Príncipe con localidades del norte del país y constituye un corredor importante para el transporte de pasajeros, mercancías y el abastecimiento de distintas comunidades.
El corredor también tiene importancia para la conexión entre la capital y el norte del país. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica la RN1 como una de las principales rutas de transporte de Haití y advierte que el control de sus accesos por grupos armados facilita las extorsiones y afecta el movimiento de mercancías.
Este jueves, la Policía Nacional de Haití (PNH) también anunció la muerte de 34 presuntos miembros de una banda armada en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe.
Los pandilleros fueron abatidos en un refugio de Renel Destina, alias Ti Lapli, líder de la banda de Grand Ravine, señaló la Policía en sus redes sociales, junto con un video de la operación en el que se ven tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una casa, al parecer atacada desde un dron.
Grand Ravine, la banda liderada por Ti Lapli, está compuesta por unos 300 miembros y es aliada de la coalición G-Pep, que ha participado "en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití", según la ONU.
Esta operación se suma a progresos realizados por las tropas salvadoreñas, como la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los militares centroamericanos instalaron una base de operaciones.