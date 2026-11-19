Miembros de la Fuerza Antipandillas mientras interviene la Ruta National en Haití. ( FOTO PUBLICADA POR LA FUERZA DE SUPRESIÓN DE PANDILLAS (GSF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). )

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) informó que estableció una base cerca de la Ruta Nacional 1, al norte del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Haití, como parte de sus operaciones para enfrentar a las bandas armadas que mantienen amenazas, violencia y extorsiones en ese corredor.

Según una publicación de la fuerza en su cuenta de X, el personal desplegado busca reforzar la seguridad en los barrios cercanos y garantizar el acceso continuo a la carretera para residentes y empresas.

For too long, residents traveling along National Route 1, north of Toussaint Louverture International Airport, have faced threats, violence and extortion from armed gangs controlling the area. #GSF troops are working to restore security and freedom of movement along this vital corridor. A base has been established nearby, and personnel have deployed to sustain operations against armed gangs, strengthen security in surrounding neighborhoods, and ensure continued access to the route for residents and businesses. #HaitiSecure #Haiti #FRG ----------- Twòp tan pase depi popilasyon an pa ka sikile sou wout nasyonal n° 1, nan nò ayopò entènasyonal la. Sa fè twò lontan depi kominote yo ap sibi vyolans anba men gang ak zam k ap kase kou popilasyon an pou pran lanjan. Twoup sòlda FRG yo rete detèmine pou retabli sekirite ak libète sikilasyon sou yon aks enpòtan konsa. Pèsonèl fòs la deside tabli yon baz nan zòn nan. FRG deplwaye yon kantite sòlda nan baz sa a : pou kontinye mennen operasyon kont gang ak zam yo,ranfòse sekirite nan katye ki nan vwazinaj la, epi kenbe yon klima sekirite sou wout la pou popilasyon an ak antrepriz yo rekòmanse fonksyone nòmalman. #AyitiSekirite #Ayiti #GSF — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) November 20, 2026

Acciones policiales recientes

La Ruta Nacional 1 es una vía estratégica para Haití, ya que conecta Puerto Príncipe con localidades del norte del país y constituye un corredor importante para el transporte de pasajeros, mercancías y el abastecimiento de distintas comunidades.

El corredor también tiene importancia para la conexión entre la capital y el norte del país. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica la RN1 como una de las principales rutas de transporte de Haití y advierte que el control de sus accesos por grupos armados facilita las extorsiones y afecta el movimiento de mercancías.

Este jueves, la Policía Nacional de Haití (PNH) también anunció la muerte de 34 presuntos miembros de una banda armada en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-19-at-214755-3-a737ce08.jpeg Fuerza de Supresión de Pandillas. (FOTO PUBLICADA POR LA FUERZA DE SUPRESIÓN DE PANDILLAS (GSF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-19-at-214755-aa1b5636.jpeg Fuerza de Supresión de Pandillas. (FOTO PUBLICADA POR LA FUERZA DE SUPRESIÓN DE PANDILLAS (GSF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).) ‹ ›

Los pandilleros fueron abatidos en un refugio de Renel Destina, alias Ti Lapli, líder de la banda de Grand Ravine, señaló la Policía en sus redes sociales, junto con un video de la operación en el que se ven tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una casa, al parecer atacada desde un dron.

Grand Ravine, la banda liderada por Ti Lapli, está compuesta por unos 300 miembros y es aliada de la coalición G-Pep, que ha participado "en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití", según la ONU.

Esta operación se suma a progresos realizados por las tropas salvadoreñas, como la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los militares centroamericanos instalaron una base de operaciones.