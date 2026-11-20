El incidente se produce en medio de la operación militar ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ( EFE )

Dos militares salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos tras una detonación ocurrida mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos establecidos en Haití, informó este viernes la Fuerza Armada de El Salvador.

La institución militar comunicó el incidente a través de su cuenta oficial en la red social X, donde precisó que los cuatro soldados fueron afectados por la explosión.

Los dos sobrevivientes reciben atención médica, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni identificaron a los fallecidos.

Tampoco precisaron la ubicación del campamento donde ocurrió el incidente ni las circunstancias que provocaron la detonación.

La Fuerza Armada expresó sus condolencias a los familiares de los militares fallecidos.

EN DESARROLLO: Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están recibiendo atención médica. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 20, 2026

Contexto operativo

El incidente se produce en medio de la operación militar ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien a finales de octubre desplegó más de 2,000 soldados en Haití para localizar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de bandas armadas.