La continuación del operativo ocurre después de que la Policía Nacional de Haití anunciara el jueves la muerte de al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas en Martissant. ( POLICÍA NACIONAL HAITIANA )

La Policía Nacional de Haití (PNH) continúa este viernes las operaciones contra las bandas armadas en Martissant 2A, al sur de Puerto Príncipe, un día después de informar sobre la muerte de al menos 34 presuntos pandilleros durante una ofensiva en esa zona.

En la intervención participan unidades especializadas de la institución, entre ellas SWAT, UTAG y UDMO, con el apoyo de la fuerza de tarea conocida como Task Force.

El operativo cuenta con aproximadamente una decena de vehículos blindados y un helicóptero, desplegados para intervenir posiciones controladas por las organizaciones criminales.

Según la Policía haitiana, el objetivo de la ofensiva es desbloquear la carretera que conecta la capital con el sur del país y restablecer la circulación de personas y mercancías en condiciones de seguridad.

La intervención de este viernes se concentra en Martissant 2A, donde las fuerzas de seguridad mantienen operaciones contra los grupos armados.

Hasta el momento, no se ha informado de un nuevo balance de víctimas correspondiente a las operaciones de este viernes.

Matisan 2A : Fòs Lòd yo kontinye operasyon yo nan fyèf gang teworis yo. #PNH #P4000 #SEKIRITE PNH la pou ou ! PNH la pi prè ou ! https://t.co/Si3tzr0lrk — PNH (@pnh_officiel) November 20, 2026

Al menos 34 muertos en la ofensiva del jueves

La continuación del operativo ocurre después de que la Policía Nacional de Haití anunciara el jueves la muerte de al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas en Martissant.

"Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli", informó la institución en sus redes sociales, junto con un video de la intervención.

En las imágenes se observan tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una vivienda que, aparentemente, fue atacada desde un dron, según reportó la agencia EFE.

Las autoridades no precisaron si entre los fallecidos se encuentra Renel Destina, alias Ti Lapli, cabecilla de una de las organizaciones criminales que operan en Puerto Príncipe y que figura en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

De acuerdo con los medios haitianos Radio Graphie e Info Ligne, la ofensiva del jueves estuvo dirigida contra posiciones de las bandas en Martissant 2 y 4, incluidos los puestos de peaje ilegales utilizados por integrantes de la coalición criminal Viv Ansanm para extorsionar a quienes transitan por la zona.

Por su parte, O-News 1ère reportó operaciones simultáneas en Martissant y Village de Dieu, con la participación de militares salvadoreños, agentes policiales, miembros de las Fuerzas Armadas haitianas y la Task Force.

Una carretera bajo control de las bandas desde 2021

Martissant es un punto estratégico de la Ruta Nacional 2, que conecta Puerto Príncipe con otras ciudades del oeste y el sur de Haití.

Las bandas armadas tomaron el control de la zona en 2021, lo que afectó el transporte de pasajeros y mercancías y obligó a residentes y trabajadores humanitarios a utilizar vías alternativas.

Según la agencia Associated Press (AP), los enfrentamientos que comenzaron en junio de ese año provocaron el desplazamiento de al menos 19,000 personas y afectaron a unas 800,000, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas publicado en julio de 2022.