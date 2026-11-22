Fotografía de un vehículo del Ejército de El Salvador, el 31 de octubre de 2026, durante un patrullaje en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

Más de 20 presuntos pandilleros murieron el viernes durante un operativo de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant 2A, en Puerto Príncipe, como parte de una ofensiva para recuperar territorios bajo el control de grupos armados.

De acuerdo con el periódico haitiano Le Nouvelliste, que cita un comunicado de la PNH, las muertes se produjeron el viernes 20 de noviembre, un día después de que al menos 34 supuestos integrantes de bandas criminales fueran abatidos en la misma zona.

Con estos reportes, más de 54 presuntos pandilleros habrían muerto en dos días de enfrentamientos, según las cifras ofrecidas por las autoridades haitianas.

La Policía informó que las intervenciones continúan con el apoyo de la Fuerza de Tarea (Task Force), con el objetivo de recuperar las comunidades que permanecen bajo el dominio de las organizaciones criminales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de los fallecidos ni han precisado si se registraron bajas entre los agentes que participaron en los operativos.

Tres militares salvadoreños muertos

La ofensiva se desarrolla en medio de las operaciones de seguridad en las que participan fuerzas extranjeras, incluido un contingente de militares salvadoreños.

Según informó la agencia EFE, tres soldados de El Salvador murieron tras una detonación accidental mientras manipulaban material explosivo en un campamento en Haití.

Uno de los militares falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido trasladado por vía aérea.

La Fuerza Armada salvadoreña indicó que otro de los soldados heridos se encontraba fuera de peligro.

Unos 2,000 militares salvadoreños fueron desplegados en Haití para buscar a cuatro soldados desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada en las proximidades de Puerto Príncipe.

El contingente también ha participado en operaciones contra las pandillas y en acciones destinadas a recuperar territorios.

Más de 4,500 muertos por la violencia

La crisis de seguridad continúa afectando a la población haitiana, mientras fuerzas nacionales e internacionales intentan contener la expansión de las bandas armadas.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, citadas por EFE, al menos 4,595 personas murieron y otras 2,050 resultaron heridas entre enero y septiembre como consecuencia de la violencia en Haití.

El organismo advirtió sobre la escalada de violencia protagonizada por las pandillas, que han modificado sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad.