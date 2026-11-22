Vehículos militares desplegados en Haití, en una imagen publicada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ( TOMADA DEL X DE NAYIB BUKELE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reforzó la operación militar de su país en Haití con el envío de decenas de vehículos tácticos blindados, como parte del despliegue destinado a localizar y rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados por pandillas.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña informó sobre el refuerzo la noche del sábado, luego de que Bukele compartiera fotografías y un video en sus redes sociales en los que se observa una caravana de vehículos militares en territorio haitiano.

"El Presidente Nayib Bukele ha fortalecido la operación militar en Haití, como parte del despliegue en el territorio para rescatar a los cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados por las pandillas", publicó la institución.

En las imágenes difundidas por el mandatario se observan vehículos tácticos blindados estacionados en una zona portuaria y unidades desplazándose por calles haitianas durante la noche. Bukele publicó el material audiovisual sin agregar comentarios.

Hasta el momento, la Presidencia salvadoreña no ha ofrecido detalles sobre la cantidad de vehículos enviados ni las características específicas del refuerzo.

La búsqueda de los cuatro técnicos

Los cuatro técnicos de aviación salvadoreños permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando fueron víctimas de una emboscada en las proximidades de Puerto Príncipe, Haití.

El presidente Bukele anunció posteriormente una operación militar para localizarlos y exigir su liberación. Los trabajadores formaban parte de una misión vinculada a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por la ONU para reforzar las labores de la Policía haitiana contra las pandillas.

Según reportes de Associated Press, los técnicos desaparecieron después de que el vehículo blindado en el que se desplazaban fuera atacado e incendiado en Croix-des-Bouquets, cerca de la capital haitiana.

Hasta este domingo no se habían divulgado resultados oficiales que confirmaran su localización o rescate.

Tres militares salvadoreños fallecidos

El refuerzo militar se produce dos días después de que tres efectivos salvadoreños murieran en Haití durante un incidente con explosivos ocurrido el viernes 20 de noviembre en el campamento en Puerto Príncipe.

La Fuerza Armada de El Salvador calificó el hecho como accidental, mientras los militares manipulaban explosivos. El presidente Bukele no se había pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de los efectivos al momento de los reportes publicados este domingo.

De acuerdo con el diario salvadoreño El Mundo, más de 2,500 soldados de ese país se encuentran desplegados en territorio haitiano.

Hasta el momento, los soldados salvadoreños han destruido dos casas que se atribuyen a miembros de bandas. También han participado junto a la Policía haitiana y fuerzas de la GFS en la recuperación de zonas ocupadas por los pandilleros.