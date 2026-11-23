Al menos 55 presuntos pandilleros han muerto en cuatro días de operaciones militares y policiales en Haití, durante una ofensiva apoyada por vehículos blindados, helicópteros y drones, destinada a recuperar territorios controlados por organizaciones criminales.

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que 34 presuntos delincuentes murieron el jueves y otros 20 el viernes durante enfrentamientos en Martissant, al sur de Puerto Príncipe. Otro supuesto pandillero fue abatido este domingo en Cité Soleil por efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Las cifras corresponden a balances oficiales que todavía no han sido verificados independientemente.

Las operaciones en Martissant movilizaron unidades especializadas de la Policía haitiana, respaldadas por vehículos blindados, un helicóptero y efectivos vinculados a la empresa militar privada estadounidense Vectus Global, fundada por Erik Prince.

La ofensiva está dirigida principalmente contra Grand Ravine, organización encabezada por Renel Destina, conocido como Ti Lapli, y busca recuperar el corredor estratégico que conecta Puerto Príncipe con el sur del país, bloqueado durante años por grupos armados.

Las autoridades anunciaron la recuperación de instalaciones policiales, dependencias de la empresa estatal de electricidad y el estadio Sylvio Cator, aunque todavía no controlan completamente la zona.

Bukele refuerza operaciones

En medio de la ofensiva, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reforzó el despliegue militar de su país en Haití con decenas de vehículos tácticos blindados, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña.

Bukele difundió fotografías de los blindados estacionados en una instalación portuaria y un video de una caravana militar que circulaba durante la noche por calles haitianas.

El despliegue salvadoreño también está relacionado con la búsqueda de cuatro técnicos de aviación desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada de pandilleros en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.

Asimismo, El Salvador confirmó la muerte de tres soldados y heridas a otro durante una explosión accidental mientras manipulaban material explosivo en un campamento militar.

Tres nuevos frentes

Entretanto, la Fuerza de Supresión de Pandillas anunció este domingo operaciones simultáneas en Cité Soleil y Tabarre, en Puerto Príncipe, y Gros-Morne, en el departamento de Artibonito.

En Cité Soleil, los efectivos internacionales atacaron un inmueble utilizado presuntamente como refugio y depósito de armas. Un supuesto pandillero murió, otro resultó herido y fueron incautados un arma de fuego, una granada y un teléfono móvil.

Posteriormente, las tropas destruyeron la edificación para impedir su reutilización por las bandas.

En Gros-Morne, una intervención anterior había dejado cinco presuntos pandilleros muertos el 15 de noviembre.

La fuerza multinacional anunció una nueva fase ofensiva para desmantelar posiciones fortificadas y recuperar zonas estratégicas.

Early this morning, the #GSF launched simultaneous operations in #CitéSoleil, #Tabarre, and north of #GrosMorne in the #Artibonite Department as part of ongoing efforts to dismantle armed gang strongholds and restore security. In Cité Soleil, GSF troops targeted a location believed to be used by gang members as a hideout and a weapons storage site. During the operation, armed resistance was encountered. At least one gang member was killed, another wounded. A firearm, a stun grenade, and a mobile phone were seized. The structure was subsequently destroyed to prevent it from being reoccupied. These operations reflect the GSF´s continued commitment to reducing gang influence, reclaiming affected communities, and restoring freedom of movement and daily life for residents. #HaitiSecure #Haiti #FRG --------- Byen bonè maten an, #FRG a te lanse plizyè operasyon yon sèl kou #SiteSolèy, #Taba ak nan nò #GwoMòn, nan depatman Latibonit. Operasyon sa yo rantre nan efò k ap kontinye pou kraze baz gang ame yo epi retabli sekirite nan peyi a. Nan Site Solèy, sòlda FRG yo te fouye yon bilding kote yo sispèk manm gang yo te konn kache epi sere zam. Pandan operasyon an, pèsonèl FRG yo te fè fas ak rezistans bandi yo. Omwen yon gang mouri, epi yon lòt blese. Pèsonèl FRG yo sezi yon zam, yon grenad ak yon telefòn, yo kraze bilding nan pou anpeche gang yo retounen fè espas la sèvi kachèt. Ak operasyon sa yo, FRG a kontinye travay pou diminye enfliyans gang yo, repran kontwòl katye ki anba men yo epi pèmèt kominote ki rete nan katye sa yo reprann aktivite yo epi sikile nan libète ak kè poze. #AyitiSekirite #Haiti #FRG — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) November 22, 2026