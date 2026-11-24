Después de una década sin elecciones nacionales, varios aplazamientos y una crisis de seguridad que ha desplazado a alrededor de 1.5 millones de personas, Haití se prepara para celebrar la primera vuelta presidencial y legislativa el 18 de julio de 2027. La ministra de Planificación y Cooperación Externa, Sandra Paulémon, asegura que esta vez existen razones concretas para confiar en que los comicios podrán realizarse.

Entre ellas cita que el país cuenta con un Consejo Electoral en funcionamiento, un calendario establecido y un presupuesto de 120 millones de dólares que, según afirma, será financiado íntegramente con recursos del Estado haitiano.

En una entrevista exclusiva con Diario Libre, durante el Diálogo de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, celebrado en Cap Cana, Paulémon explicó qué ha cambiado respecto a los intentos anteriores y cómo las autoridades buscan impedir que la violencia de las bandas armadas vuelva a frustrar el restablecimiento del orden democrático en su país.

—¿Cree que esta vez Haití finalmente podrá celebrar elecciones?

Creo que sí, y le voy a explicar por qué. No porque sea fácil, sino porque el Gobierno y el pueblo haitiano han decidido que ha llegado el momento.

Bajo el liderazgo del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, las elecciones dejaron de ser una promesa y se convirtieron en una prioridad respaldada por un plan.

Ahora tenemos fechas. La primera vuelta será el 18 de julio de 2027 y la segunda, el 4 de octubre de 2027. Los candidatos se han presentado, los recursos están disponibles y las condiciones de seguridad están mejorando gradualmente, gracias al trabajo de nuestras fuerzas nacionales y al apoyo de nuestros socios.

¿Es un camino difícil? Por supuesto que sí. Pero he visto a ciudadanos hacer filas para inscribirse en circunstancias muy difíciles y eso me dice mucho sobre nuestro pueblo.

La democracia no es un regalo que alguien nos entrega. Es un trabajo que hacemos juntos, día tras día. Estamos haciendo ese trabajo y confío en que lo terminaremos.

—¿Qué es diferente esta vez, después de tantos intentos fallidos de celebrar elecciones?

La diferencia es que tenemos un liderazgo que acompaña las palabras con los recursos necesarios. El primer ministro Fils-Aimé tomó una decisión clara: colocar la seguridad y las elecciones entre sus principales prioridades y destinar los recursos necesarios para cumplirlas.

En el pasado había anuncios. Hoy, después de cinco años sin un consejo electoral funcional y diez años sin elecciones, tenemos un Consejo Electoral Provisional en funcionamiento, un marco legal, un calendario publicado y financiamiento aportado por los propios haitianos.

Nuestras fuerzas de seguridad, junto con la Fuerza de Represión de Pandillas, las fuerzas salvadoreñas y nuestros demás socios, están restableciendo las condiciones para que las familias puedan regresar a sus hogares con seguridad y dignidad.

El primer ministro también ha mantenido las puertas abiertas a todos los sectores, porque entiende que unas elecciones pertenecen a toda la nación, no a un gobierno.

No estamos de acuerdo en todo en Haití, y tampoco deberíamos estarlo. Pero hoy podemos decir que se han logrado muchos avances.

El país está en modo electoral y todos nosotros, funcionarios gubernamentales, partidos políticos, sociedad civil, sector privado y otros actores, estamos de acuerdo en que el pueblo debe elegir a sus dirigentes.

Ese es el punto de encuentro que hemos establecido. Me da esperanza y creo que hacia ahí nos dirigimos.

—¿Cómo avanzan los preparativos electorales y cuáles son los principales obstáculos?

Avanzan de manera constante y en el orden correcto.

Al cierre de las inscripciones, se habían registrado 33 aspirantes presidenciales y más de 2,000 aspirantes a cargos legislativos.

El registro de votantes continúa en todo el país, apoyado por un sistema de inscripción nuevo y moderno.

El Consejo Electoral es independiente y el Gobierno respeta plenamente esa independencia. Nuestra función es proporcionarle los medios necesarios para que tenga éxito, incluidos el financiamiento, la logística y la seguridad que necesita para llegar a todos los ciudadanos.

¿Existen dificultades? Sí. No voy a fingir lo contrario, porque la gente merece honestidad de quienes la sirven.

Pero cada desafío tiene un plan y una institución responsable, y el Gobierno, el Consejo Electoral y nuestros socios están trabajando juntos para superarlos.

El progreso rara vez ocurre en línea recta. Se consigue trabajando todos los días, resolviendo el siguiente problema y negándose a caer en el desánimo. Eso es lo que están haciendo nuestras instituciones ahora mismo.

—¿Cómo podrán votar los ciudadanos desplazados por la violencia y aquellos que viven en las zonas afectadas por las bandas armadas?

Esta pregunta llega al corazón de lo que somos.

Una madre que tuvo que abandonar su hogar no dejó de ser ciudadana. Su voz cuenta tanto como la de cualquier otra persona.

Por eso, nuestro enfoque tiene dos componentes.

Primero, estamos restableciendo la seguridad para que las familias puedan regresar a sus hogares y votar en sus propias comunidades, entre sus vecinos.

Segundo, con el nuevo sistema de inscripción, quienes todavía estén desplazados podrán registrarse donde se encuentran actualmente y emitir su voto allí.

Nadie debería tener que elegir entre su seguridad y su derecho al voto.

El calendario nos da tiempo para hacerlo de manera adecuada y cuidadosa. Unas elecciones son creíbles cuando son inclusivas.

Ese es el estándar que nos hemos fijado y el que pretendemos cumplir.

—¿Cuánto costarán las elecciones y tiene Haití los recursos para financiarlas?

El presupuesto acordado es de 120 millones de dólares.

Y esto es lo que quiero que la gente sepa. Haití está asumiendo la totalidad de ese costo.

Ya se han transferido algo más de 80 millones de dólares al fondo administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el monto restante está incluido en el presupuesto nacional del presente año fiscal.

Piensen en lo que eso significa. En un momento difícil, con muchas necesidades urgentes, los haitianos decidieron invertir en su propia democracia.

Es una declaración de responsabilidad y seriedad.

Valoramos la experiencia técnica y la amistad de nuestros socios internacionales, y estamos agradecidos por ambas.

Pero una nación que paga sus propias elecciones es una nación que asume la responsabilidad de su propio futuro.

Creo que eso merece ser reconocido y confío en que así será.

—¿Qué ocurriría si la inseguridad vuelve a impedir la celebración de las elecciones?

Entiendo la pregunta y comprendo las dudas que hay detrás de ella.

Los haitianos han sufrido decepciones anteriormente y tienen todo el derecho a cuestionar lo que está ocurriendo.

Pero prefiero dedicar nuestras energías a hacer que las elecciones se celebren, en lugar de ensayar su fracaso.

El calendario fue establecido con realismo, precisamente para permitir que primero se consoliden los avances en materia de seguridad.

El Consejo Electoral tomará sus decisiones de manera independiente, mediante el diálogo con todos los sectores nacionales involucrados.

Lo que puedo prometer es que el compromiso de devolver el poder al pueblo no es negociable.

Todo lo que ya se ha conseguido, las inscripciones, el financiamiento y el marco legal, será protegido.

El calendario puede ponerse a prueba, como suele ocurrir con los calendarios. Pero el objetivo no cambiará.

Haití irá a las urnas y su pueblo elegirá a sus gobernantes.

La ayuda internacional

—¿Está recibiendo Haití suficiente ayuda de la comunidad internacional?

Estamos profundamente agradecidos con todos los socios que acompañan a Haití, incluidos nuestros vecinos de esta región.

Las necesidades siguen siendo mayores que los recursos disponibles, y eso también ocurre en muchos lugares del mundo.

Por eso, la pregunta que prefiero hacer es cómo conseguimos que cada dólar cuente.

Creemos que la respuesta está en una cooperación alineada con las prioridades del propio Haití, una ayuda que fortalezca las instituciones haitianas, contribuya a alimentar a nuestra población y satisfacer sus necesidades básicas, e invierta en la recuperación, además de atender las emergencias.

Las personas no solamente necesitan ayuda para sobrevivir hoy. Necesitan un camino hacia el trabajo, la escuela y la dignidad mañana.

Cuando Haití es estable, sus vecinos se benefician, el Caribe se beneficia y el mundo entero se beneficia.

Es una inversión compartida en un futuro compartido, y queremos ser buenos socios en ese esfuerzo.

—¿Qué cantidad de la ayuda internacional prometida a Haití ha llegado realmente al país?

Permítame comenzar expresando nuestro agradecimiento.

Los socios de Haití nos han acompañado durante un período muy difícil, y ese apoyo ha llegado a las personas, las familias, las escuelas, los centros de salud y las comunidades.

Como ministra de Planificación y Cooperación Externa, mi responsabilidad es asegurar que la cooperación funcione adecuadamente para todos.

Eso significa coordinar con cada socio, alinear su apoyo con las prioridades establecidas por los haitianos y dar seguimiento a cada compromiso desde el momento en que se asume hasta que produce resultados.

Estamos fortaleciendo la manera en que damos seguimiento y publicamos esa información, porque la transparencia genera confianza en ambas partes.

Los compromisos avanzan a diferentes velocidades y eso es normal.

Lo importante es que continuemos trabajando juntos, con paciencia y transparencia, para que cada promesa se convierta en avances que las personas puedan percibir en su vida cotidiana.

La cumbre

—¿Qué acuerdos espera alcanzar Haití durante esta cumbre celebrada en República Dominicana?

Primero, permítame agradecer a República Dominicana por recibirnos tan amablemente aquí en Cap Cana, así como a todos los socios del Caribe que hicieron posible este encuentro.

Las conversaciones han comenzado de manera muy positiva.

Este diálogo busca construir puentes y nosotros vinimos a construirlos.

Haití, a través de nuestro ministerio, preside el Comité Especial de Cooperación y Movilización de Recursos de la Asociación de Estados del Caribe, con Colombia y Surinam como vicepresidentes.

Es una responsabilidad que asumimos con seriedad, ayudando a la región a coordinar su cooperación y movilizar los recursos que requieren nuestras prioridades compartidas.

Estamos sosteniendo conversaciones productivas sobre el desarrollo del Caribe, el fortalecimiento institucional, el turismo y la conectividad regional.

La pregunta que nos guía es sencilla. ¿Cómo podemos generar valor unos para otros?

Los acuerdos son importantes y, sí, estamos buscando acuerdos, pero las relaciones vienen primero.

Compartimos una isla y un mismo mar, y cuando nos sentamos a la misma mesa para hablar de oportunidades, eso en sí mismo representa un avance.

Estoy animada con lo que hemos visto aquí y seguiremos involucrados y promoviendo el diálogo.

—¿Qué avances ha logrado Haití en sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos?

La relación está creciendo y la valoramos mucho.

En julio, durante una reunión de alto nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, sostuvimos un encuentro bilateral muy positivo en el que planteé a la representación emiratí la necesidad de apoyo financiero y técnico para viviendas y para el proceso electoral.

Hablamos de viviendas para las familias desplazadas y para los agentes policiales que las protegen.

Desde entonces, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado 10 millones de dólares en asistencia humanitaria para las familias haitianas, y estamos sinceramente agradecidos por esa generosidad.

Nuestras conversaciones continuarán aquí durante la cumbre.

Estas cosas toman tiempo, y así debe ser, porque las buenas alianzas se construyen cuidadosamente y sobre la base del respeto mutuo.

Lo que más me anima es el espíritu de esta relación, tener un socio que mira a Haití y ve posibilidades, no solamente dificultades.

Ese es el tipo de amistad que produce resultados y estamos agradecidos con todos nuestros socios.