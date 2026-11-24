El Gobierno de Haití anunció que comenzará los preparativos para rehabilitar dos tramos de las carreteras nacionales 1 y 2, que conectan Puerto Príncipe con otras regiones del país, después de los avances de las operaciones militares y policiales contra las pandillas que controlan importantes vías de comunicación.

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (MTPTC) informó este lunes 23 de noviembre que movilizará sus equipos técnicos y administrativos para intervenir la carretera nacional número 1, desde Carrefour de l'Aviation hasta Croix-des-Missions, y la carretera nacional número 2, desde Portail Léogâne hasta Gressier.

Medidas anunciadas

La decisión representa un intento de recuperar dos corredores fundamentales para el transporte de mercancías, el abastecimiento de los mercados y la circulación de personas, actividades que han sido gravemente afectadas por la presencia de bandas armadas.

Te puede interesar "Estamos restableciendo la seguridad para que las familias puedan regresar a sus hogares y votar"

El anuncio se produce después de las operaciones desarrolladas por la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Represión de Pandillas y contingentes internacionales, especialmente las tropas salvadoreñas desplegadas en apoyo de las autoridades haitianas.

El Ministerio de Obras Públicas atribuyó a estas intervenciones avances que, según considera, permiten comenzar a planificar la recuperación de infraestructuras esenciales.

Sin embargo, el anuncio no significa que las carreteras hayan sido recuperadas completamente ni que los trabajos de rehabilitación hayan comenzado.

La institución explicó que la primera etapa consistirá en actualizar los diagnósticos técnicos, identificar los tramos prioritarios, evaluar las necesidades de intervención y definir las condiciones para ejecutar las obras.

Situación actual

Los proyectos están incluidos en el Programa de Inversión Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2026-2027, aunque el Gobierno no precisó el presupuesto que destinará a los trabajos ni estableció un calendario para su ejecución.

La recuperación de la carretera nacional 2 constituye uno de los principales desafíos de seguridad y transporte del país.

El corredor atraviesa Martissant, una zona de Puerto Príncipe que permaneció durante años bajo el dominio de grupos armados, cuyos integrantes bloquearon el tránsito y establecieron mecanismos de extorsión contra quienes intentaban utilizar la vía.

El pasado 19 de noviembre, las fuerzas de seguridad haitianas lanzaron una ofensiva en Martissant para desalojar a las pandillas y recuperar el control de este acceso hacia el sur del país.

La Policía Nacional informó entonces de la muerte de al menos 34 presuntos integrantes de bandas durante los enfrentamientos.

Las autoridades haitianas consideran que la recuperación de estas vías es indispensable para restablecer las actividades económicas y ampliar la presencia del Estado en territorios afectados por la violencia.

El ministro de Obras Públicas, Joseph Almathe Pierre Louis, había vinculado anteriormente la seguridad con la rehabilitación de las carreteras.

"No hay autoridad estatal sin control territorial. No hay continuidad territorial sin carreteras transitables. Las fuerzas de seguridad aseguran el territorio. El ministerio estructura el territorio", afirmó durante su toma de posesión, según recordó la institución.

El Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé sostiene que los avances militares deben acompañarse de la recuperación de los servicios públicos y de las infraestructuras necesarias para que la población pueda desplazarse.