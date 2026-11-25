Fotografía de archivo del primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé ( ARCHIVO DIARI LIBRE )

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y Amnistía Internacional protagonizaron un intercambio público sobre el acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre Haití y El Salvador, en el que debatieron sobre el respeto a los derechos humanos, la transparencia de las operaciones y la necesidad de proteger a la población haitiana de los grupos armados.

El intercambio se produjo luego de que Amnistía Internacional reclamara a ambos gobiernos garantías de que el despliegue de las fuerzas salvadoreñas en territorio haitiano respete los derechos humanos, así como la divulgación del contenido del acuerdo, las reglas sobre el uso de la fuerza y los mecanismos de supervisión y denuncia.

Fils-Aimé respondió el martes 24 de noviembre a través de su cuenta en la red social X, donde defendió la cooperación con El Salvador en el contexto de la emergencia de seguridad nacional que atraviesa Haití.

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"Desde hace años, grupos armados han tomado como rehén a una gran parte del país, imponiendo a millones de haitianos un terror cotidiano: masacres, secuestros, violaciones, asesinatos, desplazamientos forzados, incendios y ataques contra las instituciones públicas", manifestó.

El primer ministro recordó que, a principios de 2024, la capital haitiana se encontraba prácticamente paralizada.

"El respeto a los derechos humanos y la transparencia deben acompañar toda operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y recuperar su libertad", sostuvo.

Respuesta de Amnistía Internacional

En respuesta a Fils-Aimé, Amnistía Internacional celebró que el jefe del Gobierno haitiano atendiera públicamente sus llamados, pero reiteró su solicitud de que se haga público el acuerdo bilateral con la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La organización recordó que ha documentado y condenado en reiteradas ocasiones las graves violaciones cometidas por las pandillas armadas, particularmente contra niños y niñas.

Asimismo, aclaró que ha reclamado tanto al Estado haitiano como a la comunidad internacional que actúen con determinación para enfrentar la violencia, incluido el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales, siempre que sea proporcional y necesario para proteger la vida y la integridad física de la población.

"La seguridad y los derechos humanos no son opuestos, sino complementarios e indisociables. Toda cooperación internacional en materia de seguridad debe incluir garantías eficaces destinadas a prevenir las violaciones de los derechos humanos", respondió la organización.

Amnistía Internacional también reclamó transparencia en las operaciones de seguridad, incluido el uso de drones, así como la participación de la sociedad civil, el acceso a la justicia y el fin de la impunidad.

La organización concluyó su mensaje reiterando su disposición a mantener el diálogo con las autoridades haitianas sobre las medidas que puedan producir mejoras tangibles para la población.

En su pronunciamiento, Fils-Aimé defendió la necesidad del acuerdo con El Salvador, aunque no respondió específicamente a la solicitud de divulgar su contenido.