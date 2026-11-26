Fotografía que muestra vehículos del Ejército de El Salvador durante una operación de limpieza por parte del personal de la Alcaldía de Puerto Príncipe, cuatro días después de que el estadio nacional Sylvio Cator, tomado por las bandas armadas, fuera recuperado por la Policía Nacional de Haití (PNH) con el apoyo de fuerzas salvadoreñas, este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

La Policía Nacional de Haití (PNH), con el apoyo de la Task Force, lanzó este jueves una nueva ofensiva contra las pandillas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, durante la cual habría destruido la residencia del cabecilla conocido como Tchèchèye.

Según informó el medio haitiano Vant Bèf Info, varios hombres armados habrían muerto durante la intervención, aunque las autoridades no han divulgado un balance de las víctimas.

El medio Juno7 también reportó la destrucción de un depósito de armas y municiones perteneciente a los grupos criminales de la coalición Viv Ansanm.

La operación forma parte de una ofensiva iniciada el pasado 19 de noviembre para recuperar el control de Martissant y restablecer la circulación de personas y mercancías por la carretera nacional número 2.

Una semana de ofensivas contra las pandillas

Según los balances divulgados por la Policía haitiana, al menos 54 presuntos integrantes de grupos criminales murieron durante las operaciones realizadas los días 19 y 20 de noviembre.

Las intervenciones han afectado las estructuras de las organizaciones criminales que operan en Martissant, entre ellas Grand Ravine, dirigida por Renel Destina, alias Ti Lapli.

De acuerdo con Reuters, la Task Force que participa en estas operaciones cuenta con el apoyo de la empresa privada de seguridad del estadounidense Erik Prince, fundador de Blackwater.

Una carretera bajo control de las pandillas desde 2021

La recuperación de Martissant permitiría restablecer la conexión terrestre entre Puerto Príncipe y los departamentos del Sur, Nippes y Grande Anse.

Desde junio de 2021, las pandillas han mantenido el control de este corredor, donde han impuesto cobros ilegales a los transportistas y atacado vehículos, lo que ha afectado el comercio, el abastecimiento de productos y el acceso de las organizaciones humanitarias.

Según Associated Press, la ofensiva iniciada la semana pasada constituye la primera operación de envergadura para recuperar Martissant en cinco años.

Las fuerzas de seguridad mantienen sus operaciones en la zona, aunque todavía no se ha anunciado el restablecimiento pleno de la circulación por la carretera ni se ha confirmado la muerte de Tchèchèye.