Un trabajador de la Alcaldía de Puerto Príncipe remueve escombros en una jornada de limpieza este lunes, en Puerto Príncipe. ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

Haití comienza a recuperar algunos de los espacios que durante años estuvieron bajo el dominio de las pandillas. La restitución del control sobre el Hospital de la Universidad Estatal de Haití (HUEH), conocido como Hospital General, y el regreso de familias desplazadas a sectores de Puerto Príncipe constituyen señales de una reactivación todavía incipiente de la capital, tras años de violencia y deterioro institucional.

El ministro de Salud Pública y Población, Sinal Bertrand, anunció el miércoles que el principal establecimiento hospitalario público del país reanudará próximamente sus actividades, aunque inicialmente funcione al 50 % o al 60 % de su capacidad, informó este jueves 26 de noviembre el medio haitiano NAGO News, que también recoge informaciones del periódico Le National.

El funcionario no precisó una fecha para la reapertura del recinto, cerrado desde el 29 de febrero de 2024 debido a los ataques de las organizaciones criminales.

Los avances coinciden con una tendencia identificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que documentó un incremento del 89 % en el número de personas que regresaron a sus lugares de residencia respecto a diciembre de 2025, aunque persisten condiciones de inseguridad que provocan nuevos desplazamientos.

El hospital recuperado

Las fuerzas de seguridad haitianas, apoyadas por efectivos extranjeros, entre ellos militares salvadoreños, recuperaron el control del Hospital General en el marco de las operaciones contra las organizaciones criminales que dominaban sectores del centro histórico de Puerto Príncipe.

El complejo sanitario había sido utilizado por las pandillas como refugio y base de operaciones. Las imágenes difundidas por NTN24 y recogidas por Infobae muestran camas volcadas, paredes deterioradas, escombros y equipos destruidos.

El lunes 23 de noviembre, una delegación del Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, integrada por el titular de Salud, visitó las instalaciones para evaluar las perspectivas de recuperación.

La recuperación del inmueble tiene una importancia que trasciende el ámbito sanitario. Además de ofrecer asistencia a sectores económicamente vulnerables, el establecimiento desempeña un papel fundamental en la formación de profesionales de la medicina.

Su cierre ha afectado tanto a los pacientes como a los estudiantes universitarios, quienes durante meses han reclamado soluciones para continuar su preparación académica y práctica.

La restitución de los servicios requerirá evaluar las condiciones estructurales de los edificios, reponer equipos, garantizar el suministro de medicamentos y establecer condiciones de seguridad para trabajadores y usuarios.

Una reconstrucción pendiente

La devastación del complejo hospitalario se suma a los problemas de infraestructura que Haití arrastra desde el terremoto del 12 de enero de 2010.

En enero de 2026, las autoridades sanitarias habían anunciado una inversión de cerca de 15 millones de gourdes para habilitar instalaciones provisionales y restablecer cuatro servicios esenciales: pediatría, cirugía, ginecología y obstetricia, y medicina interna.

Sin embargo, el proyecto de reubicación no llegó a completarse.

El nuevo compromiso del Ministerio de Salud abre la posibilidad de recuperar progresivamente la atención médica, aunque la magnitud de los daños impide anticipar cuándo podrá funcionar plenamente el establecimiento.

La recuperación del Hospital General se suma a la del estadio Sylvio Cator, otro espacio emblemático de la capital haitiana cuya restitución al control de las autoridades ha sido reportada en las últimas semanas.

El informe de la OPS

Los acontecimientos en Puerto Príncipe adquieren una dimensión adicional a la luz del informe sobre la situación sanitaria y humanitaria de Haití correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud.

El documento establece que, en mayo, el país contabilizaba 1,466,862 desplazados internos, lo que representaba un incremento del 1 % frente a diciembre de 2025.

Simultáneamente, el organismo registró un crecimiento significativo de los retornos a las comunidades de origen, con diferencias importantes entre las regiones del país:

89 % de incremento a escala nacional.

de incremento a escala nacional. 41 % en el área metropolitana de Puerto Príncipe .

en el área metropolitana de . 1,366 % en las demás comunas del departamento Oeste.

en las demás comunas del departamento Oeste. 125 % en el departamento Centro.

Estos porcentajes expresan el aumento de las personas retornadas respecto al período de referencia, no la proporción del total de desplazados que ha regresado a sus hogares.

El informe advierte sobre la persistencia de una situación humanitaria crítica, agravada por la violencia armada, los brotes epidémicos y las dificultades que enfrentan las poblaciones vulnerables.

Regreso a los barrios

En medio de ese escenario, el Gobierno haitiano lanzó oficialmente el 19 de noviembre el programa Retour aux quartiers (Regreso a los barrios), dirigido a facilitar la reintegración de las personas obligadas a abandonar sus comunidades.

Una de las primeras intervenciones se desarrolla en Solino, sector de Puerto Príncipe que sufrió el éxodo de numerosos habitantes como consecuencia de las incursiones de las pandillas.

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones informó que desplegó un equipo de 31 especialistas, integrado por 18 ingenieros, nueve promotores comunitarios, tres informáticos y un coordinador.

La misión, cuya duración prevista es de un mes, permitirá determinar cuáles edificaciones reúnen condiciones de habitabilidad, cuáles necesitan reparaciones y qué riesgos podrían comprometer la seguridad de sus ocupantes.

Sin embargo, el regreso de familias a Solino había comenzado antes del lanzamiento de este programa.

El portal iciHaiti informó el 1 de octubre que antiguos residentes de varios centros de acogida habían retornado a sus comunidades, principalmente a ese barrio.

Durante septiembre, el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) abasteció 13 comedores comunitarios para acompañar el proceso de reintegración: once en Solino, uno en Poste-Marchand y otro en Nazon.

Cada establecimiento dispone, según el medio, de una capacidad de preparación de 1,000 comidas calientes diarias. También estaba prevista la habilitación de otros seis en Bel-Air.

Dos realidades

Los retornos conviven con nuevos desplazamientos provocados por la inseguridad en otras regiones.

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado el 8 de octubre, contabilizó 224,050 personas viviendo en 222 asentamientos de desplazados durante septiembre.

El 54 % eran mujeres y el 33 %, menores de edad. El área metropolitana de Puerto Príncipe concentraba el 93 % de quienes residían en esos refugios.

Entre julio y septiembre cerraron 29 asentamientos, pero surgieron otros 15, lo que evidencia la persistencia de los movimientos de población asociados a la violencia.

Estas estadísticas no incluyen a la mayoría de los desplazados alojados en viviendas alquiladas o con familias de acogida.

Devolver los servicios

En Solino, la recuperación de la atención sanitaria también registra avances. El 23 de septiembre reabrió el centro de salud comunitario del sector, después de permanecer cerrado durante casi dos años debido a la inseguridad, informó el periódico haitiano Le Midi.

La rehabilitación de viviendas, la asistencia alimentaria, la recuperación de establecimientos sanitarios y el retorno de las instituciones públicas forman parte de un proceso cuya consolidación dependerá de las condiciones de seguridad.

El desafío para Haití consiste ahora en garantizar que los territorios recuperados permanezcan bajo control de las autoridades y que las familias puedan reconstruir sus vidas sin verse obligadas a huir nuevamente.

La próxima reapertura del Hospital General será una de las principales pruebas de esa capacidad.