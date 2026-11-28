Jimmy Cherizier, alias Barbecue, lidera de la coalición armada Viv Ansanm, una de las bandas más temidas de Haití. ( ARCHIVO )

La Policía de Jamaica ha realizado operaciones de búsqueda para localizar al jefe pandillero haitiano Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", tras recibir informaciones sobre su presunta presencia en Old Harbour, en la parroquia de St. Catherine, sin que hasta el momento haya podido establecer su paradero.

La Fuerza Policial de Jamaica (JCF, por sus siglas en inglés) confirmó las operaciones en un comunicado divulgado el miércoles 25 de noviembre y reproducido por los periódicos The Jamaica Gleaner y Jamaica Observer.

Las autoridades también investigan denuncias sobre la supuesta presencia de pandilleros haitianos armados en Amity Hall, en la parroquia de St. Thomas. Estas informaciones provocaron alarma entre la población y perturbaron las actividades comerciales el pasado 19 de noviembre.

Chérizier, uno de los principales cabecillas de la coalición criminal Viv Ansanm, no fue localizado durante las operaciones policiales. Tampoco existen pruebas de que haya abandonado territorio haitiano.

Alerta por desplazamiento criminal

El viceprimer ministro y ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Horace Chang, advirtió el viernes que integrantes de las pandillas haitianas contemplan la posibilidad de refugiarse en Jamaica y procuran establecer contactos con organizaciones criminales locales.

Según informaciones divulgadas este sábado por The Jamaica Gleaner, Chang reconoció las dificultades para garantizar la vigilancia de todo el litoral jamaicano, pese a las inversiones gubernamentales destinadas a fortalecer la capacidad marítima de sus fuerzas de defensa.

La preocupación coincide con la intensificación de las operaciones internacionales contra las organizaciones criminales haitianas, que, según las autoridades jamaicanas, incrementa el riesgo de desplazamiento de delincuentes hacia otros países de la región.

Interceptados 148 haitianos

Desde principios de 2026, las fuerzas de seguridad jamaicanas han interceptado a 148 ciudadanos haitianos en 22 operaciones desplegadas en distintas localidades del país.

La Policía precisó, sin embargo, que las recientes llegadas de haitianos obedecen fundamentalmente a la violencia y la inestabilidad de su país y que no necesariamente están relacionadas con actividades criminales.

Las autoridades han reforzado la cooperación entre sus organismos de seguridad para impedir que las organizaciones delictivas utilicen las rutas de inmigración irregular para extender sus operaciones.

La Policía exhortó a la población a abstenerse de divulgar informaciones no verificadas que puedan generar pánico o provocar manifestaciones de hostilidad contra los haitianos.

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