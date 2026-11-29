Claude Joseph, candidato del partido Comprometidos por el Desarrollo, aseguró que su eventual Gobierno promovería la recuperación de la capacidad productiva haitiana para reducir ese desequilibrio. ( EFE )

El ex primer ministro interino de Haití y candidato presidencial Claude Joseph considera inaceptable la dependencia económica de su país de la República Dominicana y promete, de llegar al poder, impulsar la producción nacional para reequilibrar las relaciones comerciales entre las dos naciones.

En una entrevista concedida al periódico haitiano Le Nouvelliste, publicada el viernes 27 de noviembre y firmada por el periodista Jean Junior Celestin, Joseph situó las relaciones con Santo Domingo entre los ejes fundamentales de su proyecto político.

«Es inaceptable que en 2026 nuestro estómago dependa de la República Dominicana. Los dominicanos nos vendieron más de mil millones de dólares en mercancías en 2025, mientras que nuestras exportaciones hacia la República Dominicana fueron inferiores a los diez millones de dólares. Esta dependencia económica ha hipotecado nuestra soberanía», declaró.

El candidato del partido Comprometidos por el Desarrollo (EDE, por sus siglas en francés) aseguró que su eventual Gobierno promovería la recuperación de la capacidad productiva haitiana para reducir ese desequilibrio.

«Vamos a reequilibrar nuestra relación y nuestros intercambios comerciales con nuestros vecinos. Vamos a relanzar la producción nacional para contrarrestar esa dependencia», afirmó.

Cuestiona el papel de Abinader

Joseph reivindicó su gestión al frente de la diplomacia haitiana y sostuvo que, durante su ejercicio como canciller, Haití tenía una voz que era escuchada en los escenarios internacionales.

«Nunca acepté que la voz de Haití en los foros internacionales fuera asumida por nuestros vecinos, particularmente por el presidente dominicano Luis Abinader y su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Como se sabe, era yo el portavoz de nuestra querida patria», expresó.

El aspirante presidencial también incorporó a su discurso electoral la situación de los inmigrantes haitianos en territorio dominicano.

Afirmó que su candidatura representa la defensa de la soberanía haitiana, la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus compatriotas y la lucha por quienes, según sostiene, son maltratados en la República Dominicana.

Liberar el Estado

Te puede interesar Claude Joseph, crítico recurrente de RD, será candidato presidencial en Haití

Joseph presentó sus aspiraciones presidenciales como una iniciativa de carácter patriótico y reivindicó su experiencia en la administración pública como una de sus principales credenciales.

El fundador de EDE aseguró que pretende poner su experiencia, compromiso y combatividad al servicio de la transformación de Haití.

También denunció la concentración de la riqueza en su país y atribuyó a una reducida élite económica la captura de las instituciones públicas.

«Soy candidato para liberar al Estado, capturado por un pequeño grupo que controla el 95 % de la riqueza del país», declaró a Le Nouvelliste.

En la entrevista, Joseph no precisó las medidas comerciales ni los instrumentos de política económica que aplicaría para reducir la dependencia haitiana de las importaciones dominicanas.

Te puede interesar RD se mantiene como destino de evacuaciones médicas desde Haití