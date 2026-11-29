Fotografía de un vehículo del Ejército de El Salvador, el 31 de octubre de 2026, durante un patrullaje en Puerto Príncipe. ( EFE )

La Conferencia Episcopal de Haití (CEH) reconoció los avances en la lucha contra los grupos armados y agradeció la asistencia internacional para contener la violencia, pero advirtió que la recuperación del país exige restablecer la autoridad del Estado, combatir el tráfico de armas y garantizar las condiciones para que los haitianos vuelvan a las urnas tras una década de parálisis electoral.

En su mensaje de Navidad de 2026, fechado el 27 de noviembre y difundido por la emisora haitiana Radio RFM, los obispos reclamaron también la reapertura de las carreteras que conducen a las provincias, la reconstrucción de los barrios devastados y el pleno restablecimiento de las conexiones aéreas internacionales.

"No podemos pasar por alto la evolución positiva constatada en la lucha contra la violencia ciega ejercida sobre la población desde hace años", afirmaron los representantes de la Iglesia católica en el documento, que lleva por lema "La luz brilla en las tinieblas", tomado del Evangelio de San Juan.

Gratitud internacional

El episcopado atribuyó los progresos al compromiso de quienes han comprendido la magnitud del sufrimiento de los haitianos y han acudido en su auxilio.

"A cada uno de ellos, que junto con nuestras fuerzas nacionales arriesga su vida para proteger a nuestro pueblo y permitir que el país se levante, expresamos nuestro profundo agradecimiento", señalaron los prelados.

Los religiosos aseguraron que la historia de Haití recordará ese gesto de nobleza y humanidad, aunque no identificaron expresamente a los países ni a las fuerzas extranjeras a las que aluden.

"No lo olvidemos: un resplandor todavía no es la plena luz del día", advirtieron al exhortar a intensificar las acciones hasta garantizar la seguridad, restaurar la autoridad estatal, restablecer la justicia, reparar los agravios y reconstruir el tejido social.

Recuperar territorios: una responsabilidad de los haitianos

La Conferencia Episcopal precisó que, pese al valor de la solidaridad de los países amigos, el levantamiento de la nación constituye una responsabilidad de todos los haitianos y, en primer lugar, de las autoridades públicas.

Consideró indispensable que el Estado recupere de manera duradera su presencia en los barrios, consolide los espacios donde se ha restablecido la seguridad y garantice los servicios esenciales para impedir que las organizaciones criminales vuelvan a imponer su dominio.

Los obispos vincularon la recuperación de esas comunidades con el derecho de sus habitantes a disfrutar de una vida digna, después de años de sufrimiento provocado por la inseguridad.

Fronteras y armas

El episcopado formuló un llamado específico a las autoridades para que adopten medidas decididas y eficaces destinadas a frenar la circulación de armas y municiones.

Entre las prioridades identificadas figuran el control riguroso de los puertos, las fronteras y los puestos aduaneros, así como la erradicación de las actividades ilícitas que alimentan la violencia.

Los prelados exigieron, además, que los responsables de esos crímenes y sus cómplices respondan por sus actos ante la justicia.

Regreso a las urnas

El mensaje navideño aborda igualmente la prolongada crisis institucional haitiana y cuestiona a los dirigentes del país por no haber creado, durante aproximadamente diez años, las condiciones necesarias para que la población ejerza su derecho al voto.

"Ya es hora de que el pueblo retome el camino de las urnas y sea el verdadero protagonista de la elección de sus gobernantes", expresaron los miembros de la Conferencia Episcopal.

Los religiosos exhortaron a la ciudadanía a participar ampliamente en los comicios y a escoger con responsabilidad a sus próximos dirigentes, pero establecieron una condición prioritaria e indispensable para el proceso electoral: la garantía de la libre circulación.

El planteamiento vincula la recuperación de la movilidad y la seguridad territorial con el restablecimiento de la institucionalidad democrática.