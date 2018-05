Irlanda vota masivamente por liberalizar el aborto, según sondeo

Perfil bajo de la Iglesia

La división era patente

En ciudades y pueblos, la división era patente.

Gavin Boyne, un estudiante de filosofía de 20 años, explica que le debía la vida a la prohibición del aborto y que iba a votar a favor de mantener la octava enmienda.

Su madre se quedó embarazada accidentalmente y sus padres decidieron enviarla a Inglaterra para abortar, pero finalmente se echaron atrás.

“Mis abuelos reconocieron que era un ser humano único, con un valor, así que no podían hacer que me mataran. Si la enmienda octava no hubiera existido en 1998, hoy no estaría aquí”, afirma.

por Por Robin MILLARD y Julian LAGACHE