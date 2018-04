Expresidente Cardoso: “Lula no es preso político. Es un político preso”

SAO PAULO. El exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso dijo hoy en una entrevista al diario O Estado de Sao Paulo que su sucesor en la Presidencia, no es un “preso político” y sí un “político preso”.

A comienzos de abril, en un mensaje que publicó en Twitter en vísperas del juicio en que la Corte Suprema dio vía libre al encarcelamiento de Lula, el militar dijo “compartir las ansias de toda los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad”.

En la ocasión, en medio de una gran polémica, el mensaje del general fue interpretado como una presión sobre los magistrados del máximo tribunal.

“Algunos amenazaron, él no hizo eso. Básicamente fue un mensaje interno corporis (...) No considero que la declaración haya sido una amenaza. Él dijo lo que todo el mundo dice: la impunidad no puede prevalecer, la Constitución dice eso”.