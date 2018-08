Fiscalía de Chile pide al Vaticano expedientes de religiosos investigados por abusos

SANTIAGO DE CHILE. La Fiscalía de Chile anunció este miércoles que pidió al Vaticano los expedientes canónicos de nueve miembros de la Iglesia católica chilena investigados por casos de abusos sexuales, en un intento de recabar el mayor número de antecedentes en la amplia investigación que lleva a cabo.

En un comunicado, el ente acusador chileno informó que este miércoles el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, firmó un oficio dirigido al Vaticano, “solicitando expedientes canónicos que involucran a imputados investigados por el Ministerio Público, en casos de abusos sexuales” cometidos por religiosos relacionados con la Iglesia chilena.

La petición engloba tres requerimientos de asistencia internacional en materia penal respecto de nueve personas investigadas por las fiscalías regionales de la ciudad de Valparaíso, Metropolitana Sur (en Santiago) y de La Araucanía, en el sur del país.

El oficio -de carácter de reservado- fue remitido por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a fin de que la cancillería active el mecanismo de remisión a través de la vía diplomática al Vaticano, según explicó la Fiscalía.

La base jurídica de la solicitud “se asienta en los principios generales de derecho internacional, en particular en el de reciprocidad”, agregó el ministerio público, explicando que, no obstante, la Fiscalía mantendrá “los contactos directos que sean necesarios con las autoridades competentes del Vaticano con el propósito de coordinar una eficaz ejecución de lo solicitado” y que no se descarta “presentar nuevas solicitudes al Vaticano”.