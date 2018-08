Venezolanos alargan dolorosa huida a Ecuador ante saturación en Colombia

“Nos estábamos hundiendo”

Aun durmiendo casi que a la intemperie, José se siente un renacido. En Venezuela, recuerda, prácticamente “nos estábamos hundiendo”.

“Todo dio un vuelco que yo no me lo creo. Todavía no me lo creo”, afirma con gesto de inconsolable tristeza.

Por ahora, José ve pasar su nueva vida desde un asiento de tablones de madera, con los pies al aire, a la espera de que se le terminen de secar las ampollas.

Con la masiva entrada de venezolanos a Colombia, muchos nuevos migrantes han tenido que alargar su travesía hacia más el sur, incluso hasta Chile o Uruguay.

Más de un millón de personas han llegado a territorio colombiano provenientes del país con las mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, la crisis económica ha generado escasez de alimentos y demás bienes básicos, mientras la hiperinflación pulveriza los salarios.

Bogotá ya regularizó temporalmente a unos 820.000 venezolanos.

Ecuador acaba de declarar emergencia migratoria ante el ingreso diario de unas 4.200 hombres, mujeres y niños.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) calcula que casi 550.000 venezolanos han entrado a Ecuador desde principios de año. La mayoría huye a pie, en condiciones precarias.

Solo 20% de los que llegan se quedan en Ecuador, los otros continúan hacia Perú y Chile, según Acnur.