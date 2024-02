Continúan las manifestaciones para la liberación de rehenes israelíes en Gaza

Desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre pasado, las protestas de los familiares de los rehenes en manos de Hamas, no han cesado. En diferentes ciudades se multiplican las manifestaciones, desde Tel Aviv, pasando por Jerusalén. Allí, en la ciudad santa, estuvo nuestro enviado especial Joan Cabasés Vega, recogiendo los testimonios de estas familias que no pierden la esperanza pero aumentan la presión contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

La desconfianza en el gobierno israelí lleva a Tally a pasar las noches en una tienda de campaña. Ella es una de las decenas de personas que están acampadas de forma permanente en los accesos del parlamento israelí en un intento porque los dirigentes del país no se olviden de los cautivos.

No está bien continuar con mi vida normal mientras los rehenes están atrapados en Gaza y mientras me despierto cada dia sabiendo que un nuevo soldado está muerto.

La concentración tiene un marcado acento político en contra de Benjamin Netanyahu y del Israel que el primer ministro ha representado durante los últimos años.

"Creo que durante años, Israel se ha comportado de un modo irresponsable, de un modo arrogante. creo que necesitamos hacernos mayores. creo que la narrativa es infantil. tenemos que mirar el futuro a los ojos de un modo valiente, y tomar un camino distinto", dice Michal.

De repente, Tally, la anterior entrevistada, pide a RFI hacer unas declaraciones más.

"Quiero hablar de la gente en Gaza. Porque creo que la gente fuera de Israel piensa que no nos importan. Nos importan. Mucho. Pero estamos tan traumatizados. Y asustados. Y confundidos. Que parece como si no nos importaran. Estamos aun tratando de reconstruir nuestra confianza. Ahora mismo estoy intentando salvar mi vida. Pero para mí es muy importante decir que no es que no me importe", sostiene.