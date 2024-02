"Sin seguridad no se puede hacer trabajo humanitario", dice portavoz de UNICEF sobre Gaza

No hay seguridad para entrar ayuda humanitaria a Gaza, dice UNICEF. ( RFI )

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU anunció esta semana que suspenderá la distribución de ayuda en el norte de la Franja de Gaza debido al "caos total y la violencia". Entrevistamos a Ricardo Pires, portavoz de UNICEF, que hace hincapié en la necesidad de seguridad para los trabajadores humanitarios, y subraya las terribles consecuencias de esta suspensión de ayuda.

El PMA ya había suspendido hace tres semanas la distribución de alimentos en el norte del territorio palestino, devastado por más de cuatro meses de guerra, tras un bombardeo israelí contra un camión de otra agencia de la ONU. Reanudó sus entregas el domingo pero, desde entonces, sus camiones fueron "saqueados" o fueron blancos de disparos, en un contexto de "caos total y violencia", denunció el PMA en un comunicado.

"La seguridad no existe"

La agencia tenía como objetivo enviar a Gaza 10 camiones de ayuda alimentaria por día, durante siete días consecutivos, para "ayudar a contener la ola de hambre y desesperanza" en el territorio. El domingo, un convoy que se dirigía a la Ciudad de Gaza "fue rodeado por una multitud de personas hambrientas". El personal del PMA logró repeler a las personas que intentaban subir a los camiones pero posteriormente fueron blanco de "disparos". El lunes, varios camiones "fueron saqueados" y un chofer agredido.

"Lo más urgente es un alto el fuego inmediato para que los trabajadores humanitarios puedan llegar a las comunidades que no tienen lo más básico para vivir, pero lo necesitan hacer con seguridad. Con tantos ataques, con tantos camiones aún destruidos, (...) se puede saber que la seguridad no existe. Sin seguridad no se puede hacer el trabajo humanitario", explica a RFI Ricardo Pires, portavoz de UNICEF.

"Una cuestión de vida o muerte"

Sin embargo, las consecuencias de la suspensión de ayuda pueden ser terribles. "Es una cuestión de vida o muerte para las personas que ahí viven. Si no van más suministros a esta zona, vamos a ver solamente unos 15% de las 77 misiones planeadas de ayuda humanitaria para el norte de la Franja de Gaza que han entrado. Es una proporción muy pequeña y con eso lo más preocupante es la nutrición, porque ya se llevan ahí muchas semanas sin la entrada adecuada y necesaria de ayuda humanitaria", recalca Ricardo Pires.

"Según un nuevo análisis publicado por UNICEF y el WFP [PMA en español], a medida que el conflicto en curso en la Franja de Gaza entre en su vigésima semana, los alimentos y el agua segura se han vuelto increíblemente escasos, las enfermedades son frecuentes, comprometiendo la nutrición y la inmunidad de niños y mujeres, y dando lugar a un aumento de la desnutrición aguda que es la más peligrosa y es la que mata muy rápido. Entonces ahora es aún más preocupante, estas enfermedades y la desnutrición van a agravarse aún más.

"La decisión de suspender los envíos al norte de la Franja de Gaza no se tomó a la ligera, ya que sabemos que esto significa que la situación allí se deteriorará aún más y más personas correrán el riesgo de morir", subrayó la agencia. Más de 2 millones de personas están amenazadas de hambruna en la Franja de Gaza, según la ONU.