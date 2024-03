¿Qué pasó el 7 de octubre y por qué causó la ira de Israel?

El festival Tribe of Nova de música electrónica fue convocado como un llamamiento a la paz entre Israel y Palestina, pero acabó en la ruta contraria, con la muerte de 364 jóvenes a manos de comandos del grupo islamista palestino Hamás, que ese sábado, 7 de octubre, entraron a Israel desde la Franja de Gaza a matar y provocaron el día más sangriento en suelo del Estado israelí.

Eran las 6:30 de la mañana cuando todo comenzó, pero no sólo se trató de otro ataque terrorista puntual. Esta vez fue algo mayor, porque mientras mataban en la explanada donde se celebró Tribe of Nova, a poco más de un kilómetro con la Franja de Gaza, los comandos de Hamás entraron a varios kibutz (comunidades autónomas de Israel) de la zona por tierra, aire y mar, para igual matar a mansalva a gente que dormía tranquilamente y respetaba su día santo, el sábado.

También lo hicieron en las carreteras de salida, las cuales bloquearon, para matar sus pasajeros a tiros o con bazucas. Igualmente mataron con balas, bombas y granadas en los refugios antimisiles que existen en Israel, donde mucha gente fue a esconderse de los miles de cohetes que también fueron lanzados desde Gaza, la mayoría detenidos por el sistema defensivo "Iron Dome" (Domo de Hierro).

En concreto, Israel estaba bajo un ataque amplio, planificado y bien dirigido desde la Franja de Gaza dentro de su territorio. Eso para este país se convirtió en su propio 11 de septiembre.

¿Por qué ir a Israel?

Escribiré estos reportajes en primera persona, porque esta fue una experiencia personal, además de profesional. Fui a Israel invitado por ese país, en conjunto con periodistas de otros cinco países de América Latina, porque ese país está ávido de explicar sus razones para su virulenta reacción en Gaza, estemos de acuerdo con ella o no.

No entré a Gaza, no porque no quise o no me atreví, sino porque no se puede, a pesar de que la solicitud se hizo. Israel y Egipto tienen cerrados los accesos, y, si se lograra pasar de forma irregular, allí dentro Hamás no permite la actividad de quienes no sean de su confianza y no garantiza la seguridad. En lo personal, si Hamás me invita, voy y los escucho encantado de la vida. Eso no ha ocurrido, así que aquí leerán lo que encontré en Israel, aquello que entiendo que tiene argumentos para evaluar, no mera propaganda, la cual detecto muy bien tras 30 años como periodista, cinco como corresponsal en Cuba.

Entender el país

Contrario a lo que percibimos desde el Caribe, Israel no es un monolito ideológico, racial o religioso, y es importante entender ese dato para poder opinar.

Lo cierto es que Israel es una democracia funcional, donde impera todo tipo de opiniones, desde las más extremas hasta las del centro. Igualmente no hablamos de una sociedad dominada por el judaísmo ultraortodoxo.

La población total de Israel al cierre de 2023 fue de 9,842,000 personas. Se espera que alcance los 10 millones este año. Sepa que el 21.1 % de esa población es árabe, cerca de 2.1 millones. Si lo vemos por religiones, el 18 % del país es musulmán, el 2 % cristiano y el 2% es druso, una secta del Islam. Dentro de la población israelí, 44 % se identifica como secular, 33 % como tradicionales del Judaísmo, 12 % como practicantes y 11 % ultraortodoxos.

Esos son datos oficiales y es lo que uno ve aquí, una diversidad que nos cuesta creer desde nuestra visión occidental de cómo es este país.

Así que entender esa mezcla es fundamental para poder captar lo que provocó el golpe de Hamás y sus secuelas.

El golpe a la seguridad

El 7 de octubre de 2023 demolió el sentido de seguridad que tenían los israelíes y mató el espíritu de convivencia pacífica al cual aspira la mayoría de la población.

El muro inteligente que separa a Gaza de Israel fue violentado, las fuerzas militares tomadas por sorpresa, la Cúpula de Hierro fue sobrepasada y los sistemas de seguridad abrumados por el ataque de Hamás, que se cree usó, como mínimo, 2,000 efectivos ese día, además de lanzar cientos de misiles en un lapso de pocas horas.

Estuvimos a un kilómetro de la frontera con Gaza, lo más cerca que permite el Ejército de Israel a aquellos que reciben permiso. Estamos en el kibutz Zikim, uno de los que recibió el ataque directo por mar de Hamás. Los vecinos dormían y se despertaron con el intenso tiroteo, que, para su fortuna, les favoreció a las fuerzas navales israelíes. Allí hubo heridos por los disparos, pero no murió nadie, lo que sí causó el evento es un antes y después en las relaciones entre israelíes y gazatíes.

"Esto me ha hecho reflexionar sobre el futuro y si de verdad podremos vivir en paz. He dedicado mi vida a buscar la paz con mis vecinos, que están aquí al lado, cultivando nuestra relaciones, pero ya no sé si vale la pena", me comentó el judío de origen argentino Néstor Felsdchtein, quien por 50 años ha vivido en Zikim, que colinda con el norte de Gaza.

"Ese día atacaron nuestro modo de vida, de comunidades que vivimos en paz, que les damos trabajo a los palestinos, es incomprensible", agregó el hombre, quien vivió cómo los militantes de Hamás usaron las carreteras de su comunidad para adentrarse en suelo israelí para hacer ejecuciones masivas en otras zonas.

Además de sentir que las relaciones con sus vecinos se quebraron irremediablemente, a pesar de intentos de los dos lados de acercarse y vivir en paz, permea en el aire un sentimiento entre los israelíes común su gobierno le falló. "¿Cómo es posible que esto haya ocurrido en el país más seguro del mundo? Porque eso nos vendieron siempre, que éramos el país más seguro del mundo", expresó Yousef, un joven informático de 29 años que participó en una de las constantes protestas en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-7.jpg (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-46.jpg (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-26.jpg Reservistas israelíes caminan en la zona donde se llevó a cabo el festival Nova, a poco más de un kilómetro de la FRanja de Gaza. (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-33.jpg (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-76.jpg El terreno donde se realizó el fatal concierto Tribe of Nova es hoy un monumento a los fallecidos allí. (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-50.jpg La familia que residía en esta casa, incluidos sus bebés, fue secuestrada por Hamás. (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-47.jpg Casa quemada de un israelí tomado como rehén. (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-62.jpg Cuarto de una de las víctimas de Hamás en Nir Oz, donde dejaron el dinero como claro mensaje. (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/israel-guerra-dia1-diario-libre-2024-38.jpg (BENJAMÍN MORALES MELÉNDEZ)

Culpan al gobierno

Y es que el sentimiento de los israelíes moderados, que son por mucho la mayoría, es que el gobierno es responsable por no impedir que Hamás realizara este ataque, que costó la vida 1,160 personas, dejó sobre 3,000 heridos y 250 secuestros, entre ellos ciudadanos tailandeses, filipinos y árabes musulmanes que trabajaban en alguno de los 30 pueblos que fueron atacados. Culpan también al gobierno de arrastrar al país a otro conflicto en Gaza donde se estima que 130 personas siguen retenidas, de las cuales 31 habrían fallecido.

Este incidente es el tercer mayor ataque en un solo día hecho por un grupo islámico, superado por el cometido por Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001, en el cual murieron 2,996 personas, y por el realizado por el Estado Islámico en Tikrit, Irak, en el 2014, que dejó 1,400 muertos. Y así se lo han tomado los israelíes, sin importar su visión política y religiosa, como una agresión en un momento en que la mayoría de Israel aspiraba a la paz duradera.

"La gente está muy enojada con el gobierno, muy enojada. ¿Por qué no nos protegieron?, se preguntan", nos dice Sergio Gryn, director académico del Instituto Internacional para el Liderazgo en Israel, quien fue uno de los anfitriones en el viaje y cree que la paz ha dado un gran paso atrás.

El sentimiento israelí

Luego de la furia con el gobierno, en Israel pululan la indignación, la ira y el miedo.

La indignación porque vieron cómo militantes de Hamás abrieron sobre 50 hoyos en su muro protector, cómo muchos la sobrevolaron con parapetos o paracaídas, cómo otros simplemente entraron por los caminos que usaban los trabajadores palestinos para entrar a laborar desde Gaza sin ser detectados.

Iracundos porque murieron muchos civiles, entre ellos niños, de manera violenta y súbita, sin aviso, en un día que, además de sábado, era festivo para el Judaísmo. Esa ira se alimenta por la frustración de que su bien entrenado ejército tardó ocho horas en reaccionar, lo cual permitió que los milicianos de Hamás hicieran lo que quisieran, incluyendo violaciones múltiples, dato confirmado por las Naciones Unidas. La ira también se nutre de la frustración y de la impotencia, de sentir un poco lo que sienten los palestinos en Gaza con cada incursión israelí a sus tierras.

Y está el miedo. Es un país en guerra, que vivió el trauma de ser invadido, aunque haya sido por unas horas. Los ataques con cohetes continúan y cada vez que una alarma general suena o que un celular se dispara con un aviso, todos se ponen en modo defensivo. Hay mucha gente armada en la calle, previendo que surjan ataques solitarios contra la población. Es normal ver ortodoxos, mujeres, hombres, ancianos, cargando un fusil. Todos los reservistas, de hecho, fueron instruidos a cargar siempre su arma lista para el combate. La vida normal continúa en las zonas alejadas de Gaza, pero con la tensión en el aire por el clima de guerra. Ya en el Sur, o en la frontera norte con El Líbano, áreas enteras han sido evacuadas para evitar muertes, por lo que toda esa gente ha renunciado a su vida habitual hasta que las cosas mejoren.

¿Qué hizo Hamás?

Tuve la oportunidad de ver una versión "más ligera" del video que Israel presentó a la Corte Internacional de La Haya para defenderse de las acusaciones de genocidio. Para presentarlo allí y ser admitido, debieron usarse piezas que pudieran ser corroboradas como legítimas.

Si vi la versión ligera, no quiero ver nunca la original. De hecho, lo presentado en esa pieza recogido de diversas fuentes, incluyendo las GoPro de los milicianos muertos, las cámaras de seguridad de las casas y los teléfonos celulares es espeluznante. De hecho, es tan fuerte, que en Israel decidieron no hacerlo público por temor a la reacción que pueda tener, y los entiendo.

Narraré solo algunas cosas.

La más suave de ellas muestra a un hermoso perro labrador contento al encuentro de unos milicianos que entran a un kibutz y ellos le responden con dos balazos. Un hombre y sus dos hijos adolescentes se ocultan en un refugio y un miliciano entra y les lanza una granada. Un cuerpo de una jovencita aparece con las piernas abiertas, sin ropa interior, sangrando y con un tiro en la cabeza. Un hombre negro, musulmán, clama por su vida, pero el miliciano le recrimina que sirva a judío y le corta la cabeza con una azada de esas de agricultura. Jóvenes aterrorizadas tiroteadas mientras corren buscando refugio. Carros destruidos por armas antitanque. Ancianos muertos a tiros en sus camas. Cuerpos desnudos de civiles llevados a Gaza para ser pateados, escupidos y desmembrados. Los bebés sacrificados fueron retirados de la versión que vimos, por pedido de sus familiares, pero existieron.

Algunas de esas imágenes se vieron en redes o en los canales de Hamás. Son fuertes y transmiten lo despiadado de ese ataque el 7 de octubre de 2023, sobre todo contra aquellos 3,000 muchachos en el Tribe of Nova, que fueron a bailar por la paz, pero acabaron con la peor experiencia de su vida y con la muerte de más de 400 de ellos.

¿Justifica eso la reacción de Israel contra Hamás? No me toca responder a eso, yo solo les cuento lo que vi en Israel, para que usted lo tenga en cuenta a la hora de hacer sus conclusiones.