Peter es un dominicano-israelí que reside en la República Dominicana, tiene un negocio en el país y vive como un nacional más, aunque en el lado judío de su vida es un militar de fuerzas especiales que decidió irse a Israel a servir en el ejército tan pronto se enteró de los ataques hechos por Hamás el 7 de octubre, que dejaron sobre 1,000 muertos. Como militar israelí, protegemos su identidad, requisito que tiene el ejército para cuidar la seguridad de sus efectivos en la vida civil. Este es su punto de vista sobre el conflicto entre Israel y Hamás.

¿Cuál es tu vínculo con República Dominicana?

Nací en República Dominicana, soy dominicano de nacionalidad, mi madre es dominicana, mi padre fue israelí, no está vivo ahora. Soy dueño de una empresa en República Dominicana.

¿Tú decidiste venir acá? ¿Por qué?

Cuando tenía 18 años decidí, por decisión propia, venir a Israel y hacer el ejército. Tengo familia aquí de parte de padre y sentí que era lo correcto para mí hacer en ese momento. Era algo interesante, estuve en el ejército en una unidad de fuerzas especiales por tres años, trabajé en el ejército, terminé, viví aquí hace dos años y medio, volví a República Dominicana, construí ahí mi empresa, emprendimiento y el 7 de octubre me encontró en el medio de todo eso. Estaba en República Dominicana y pasó lo que pasó, muchos de mis amigos muy personales murieron de una manera bastante violenta y los otros que no murieron fueron llamados al ejército. A mí el ejército no me llamó, porque yo estaba fuera del sistema, entonces me voluntaricé, compré un avión y llegué aquí el 11 de octubre.

¿Y te enlistaste entonces? ¿Fuiste a combatir?

Me enlisté y fui al norte (frontera con El Líbano donde hay conflicto con Hezbollah). Nos mandaron a mi equipo y a mí al norte a unas misiones.

¿Y qué tal fue la experiencia?

Para nada fácil, es una experiencia difícil de explicar, no creo que el mundo entiende que aquí nadie quiere pelear, aquí nadie quiere ir a la guerra. Yo después que estuve en fuerzas especiales tres años puse el arma a un lado y dije para mí fue suficiente. Es una región complicada, con unas demandas existenciales complicadas, que te hacen poner mucho en duda el bien, el mal, esto es blanco, negro, y creo que hay un espectro bastante gris entre todo esto. Y uno tiene que aprender a navegar dentro de todo eso y a entender cuáles son las cosas que son importantes y las cosas que son urgentes en el momento. Obviamente, aunque mis valores después de salir y más como terapeuta holístico, son de la no violencia, de repente suceden cosas en la vida que te ponen en peligro tu existencia, la existencia de las personas que tú quieres, y no se trata de retaliación, por una falta de palabra en español, no se trata de venganza, se trata de que no vuelva a sucederle esto a las personas que yo quiero, porque incluso las personas del lado palestino tampoco se merecen que suceda lo que se está sucediendo. Todo es por intereses políticos de los dos lados y, al final del día, los que sufren son gente como yo, gente como los civiles palestinos, que existen, que están ahí, aunque obviamente hay muchos involucrados en la organización terrorista que se hace pasar por un partido político, que se llama Hamas, pero creo que eso lo hemos entendido ya a nivel mundial.

¿Cómo es eso de tener de cerca o tener que batallar con elementos como Hamas o Hezbollah? ¿Para un joven como tú, enfrentarse a esta realidad de ser militar?

Creo que a diferencia de quizás todos los otros militares del mundo, todos los otros conflictos en los que un militar se puede encontrar, cuando tú eres militar y hay una guerra mundial o vas a la guerra y viene otro militar de otro país, entonces está él batallando por lo que él cree. Hay un cierto tipo de respeto raro. Nadie está buscando necesariamente pelear por el odio al otro, sino por el amor cada uno de su patria. En este caso es distinto, porque tú no sabes en dónde está el enemigo, con quién estás batallando, tú no sabes si esta persona que está al frente tuyo, esta mujer que está al frente tuyo, es una terrorista o si es un civil, y eso tiene sus consecuencias mentales, emocionales y no es para nada fácil. Habiendo hecho bastantes misiones aquí y viviendo bastantes cosas, confía en mí, nadie quiere quitarle la vida a nadie, por más que odie a la otra persona. Si se le da la oportunidad a alguien de quitarle la vida a alguien, a una persona que odia, cuando lo haga se va a dar cuenta de que tiene su cicatriz en el alma. Lamentablemente, cuando llega al punto de o soy tú o eres tú o soy yo, entonces ahí uno tiene que tomar las decisiones radicales, porque es una situación radical, pero no es para nada fácil en el momento dé y para nada fácil después dé, por más justificaciones que uno se dé a uno mismo.

Explícale a tus compatriotas dominicanos qué fue lo que pasó aquí el 7 de octubre y por qué es importante que entiendan la reacción de Israel.

El 7 de octubre pasaron bastantes cosas al mismo tiempo. Voy a comenzar por quizás la más importante. Ahí se hizo una fiesta, un festival de la paz, el 7 de octubre, de muchas nacionalidades, no solamente israelíes. Se hizo en ese lugar porque estaba al lado de la Franja de Gaza, como apoyo a las relaciones que se estaban tratando de formar de manera pacífica. La mayoría de los pobladores que vivían alrededor de la Franja eran israelíes que eran lo que se llaman izquierdistas, eran israelíes que eran muy pacíficos, que apoyaban todos los procesos de relaciones internacionales entre los palestinos e Israel. El acto terrorista, que fue un acto terrorista, no fue un acto de rebelión contra una oposición, porque un acto de rebelión contra una oposición significa que yo ahora voy a ir a atacar al ejército, a las personas, y eso no fue lo que sucedió. No fue un ejército contra otro ejército, no fueron unos combatientes contra otros combatientes, fueron civiles terroristas que decidieron una mañana del 7 de octubre, comenzando por, y obviamente esparciéndose, por esa fiesta que había en su mayoría jóvenes, que no pasaban de los 22, 25 años, que no eran militares, por lo menos no en ese momento. Los masacraron a sangre fría y no solamente que los mataron, sino que los secuestraron, y no solamente que los secuestraron, sino que los violaron vivos, los decapitaron de una manera bastante inhumana. La reacción que ha tenido Israel es, para mí, justificada, y obviamente en una reacción de esa magnitud, va a haber un daño colateral que es penoso, de verdad penoso, que civiles palestinos tengan que sufrir las consecuencias de lo que sus dirigentes decidieron hacer en el 7 de octubre. Como soldado y también como ser humano, al final del día, cuando te pasa algo así, lo que tú quieres es estar seguro de que no vuelva a pasar algo así, y para estar seguro de que no vuelva a pasar algo así, tienes que dejarle muy claro a las personas que agredieron, que hicieron esto, que no hay espacio para volver a cometer ese tipo de actos.

Desde tu experiencia militar, ¿me puedes explicar por qué se está operando en Gaza como se opera? ¿Qué es lo que hay allí que lo hace tan complicado y ha causado tantas muertes de civiles?

Yo voy a dar una opinión muy corta y personal sobre por qué yo creo que es tan complicado cualquier operación militar que se vaya a llevar a cabo en Gaza. No soy la persona indicada para preguntarle, porque no estuve en Gaza en este conflicto específico y no tengo un rango militar de toma de decisiones, soy un simple soldado de combate. Pero por lo que entiendo, por lo que conozco, por experiencia militar y por haber participado en diferentes operaciones dentro de Gaza, nosotros con el objetivo de cuidar y no perjudicar la mayor cantidad de vidas tanto de nuestro lado como del otro lado, sacrificamos a bastante de nuestros soldados. ¿A qué me refiero? El ejército de Israel, a nivel de la Fuerza Aérea, tiene la capacidad total de borrar a Gaza del mapa y no tener que perder a un solo soldado israelí en esa operación. Sin embargo, a mí personalmente se me han muerto más de 50 amigos queridos. A mí. Eso es no contando los casi 2,000 soldados israelíes que se han muerto ya ahora mismo en Gaza. ¿Por qué se han muerto tantos soldados? Porque preferimos entrar y ser muy específicos en esta es la casa, este es el piso, aquí están las personas y sacrificarnos nosotros, para que no existan estos errores y estos daños colaterales, y que se puedan salvar la mayor cantidad de vidas palestinas, que niños palestinos y todas estas personas no tienen nada que ver con este conflicto. Se les ha inculcado este odio, se les ha inculcado que nosotros somos los responsables, pero la persona que, como tú, que estás viniendo, que estás preguntando, que estás haciendo las preguntas difíciles, que no está tomando nada por sentado, van y hablan con nosotros y que hablen también con los civiles palestinos que están ahí. Los civiles palestinos también están muy, muy decepcionados por la gerencia del partido político que existe ahí, que es una dictadura del partido político que existe ahí, que los mantiene a ellos abajo y entonces nos ponen a nosotros como que nosotros somos los culpables. Hasta este momento había un cierto tipo de propaganda dentro y muy controlada, dentro de Gaza, dentro del pueblo palestino, que no les permitía a ellos entender realmente cuál era la realidad. Ahora, por todo lo que está sucediendo, en mi opinión personal y por lo que yo he visto en las noticias, muchos palestinos se están dando cuenta de que aquí hay otra historia que no les han contado y se puede ver que muchos han salido en contra, incluso con el gran miedo de que vayan a matarlos. Es una dictadura. Es como que la gente en Cuba, cuando Fidel estaba vivo, vaya y hable en contra de Fidel. Así yo lo veo, por lo menos.

Un mensaje a tus compatriotas dominicanos que de alguna manera mucha gente ve el lado de lo que está ocurriendo con los civiles palestinos, que no se puede negar, pero no entienden entonces la perspectiva de por qué Israel lo está haciendo. ¿Qué les tienes que decir a ellos?

Yo creo que al final del día no juzgo a nadie por tomar cualquier lado. Obviamente es difícil para mí ser objetivo, porque tengo a mi familia aquí, porque tengo a mis amigos aquí. Pero puedo entender. Al final del día tenemos como una facilidad o se nos hace muy fácil siempre apoyar a lo que se llama al underdog, al más chiquito. Por eso se le dio el apoyo a los judíos con el holocausto y en mi opinión, por eso ahora mismo mucha parte del mundo se le está dando el apoyo a los palestinos, porque son aquí el pequeño. Entonces dicen, bueno, pero es Israel en contra del pueblo palestino. Discúlpame, pero Israel no está en contra del pueblo palestino. Israel ha tratado de diversas maneras de apoyar lo más posible al pueblo palestino, para que pueda salir adelante. Y por eso salimos de la franja de Gaza en el 2005 y le dimos el total poder al pueblo palestino de elegir y decidir quiénes iban a ser las personas que lo iban a llevar hacia los años futuros y próximos. Se decidió, porque realmente se hizo una votación justa, y subió al poder Hamás. Nosotros estamos en contra de Hamás. Creo que todo el mundo está en contra de Hamás. Es una organización terrorista que mata niños, que mata a su propio pueblo, que está dispuesto a sacrificar a cada uno de sus civiles por sus intereses políticos. ¿En dónde están los dirigentes de Hamás? No están en Gaza. No viven en Gaza. No están ahí. Están en Turquía, están en Arabia Saudita. ¿Por qué? ¿Por qué no están en su país? ¿Por qué no viven en su país? Porque no están buscando el bien del pueblo palestino. Están buscando su bien, el bien de su cartera. Nosotros aquí estamos buscando primeramente el interés y el bienestar del pueblo judío y de los civiles israelíes. Y obviamente todos los civiles israelíes. Y cuando digo civiles israelíes, no estoy hablando solamente de judíos. Estoy hablando de todos los árabes y palestinos que viven aquí, que trabajan aquí, que apoyan a Israel, al Estado de Israel, porque disfrutan de todos los beneficios que tenemos aquí. Nosotros también los defendemos a ellos, a todos los cristianos que están aquí. Aquí no hay ningún Estado de apartheid, aquí no hay ningún racismo, aquí no hay ninguna ocupación, aquí no hay ninguna dictadura. Pero en Gaza sí la hay y es lamentable para los niños y la futura generación de los pobres palestinos que están ahí, que esas son las personas que estén al mando. Y nosotros simplemente estamos tratando de buscar que esa entidad desaparezca y que pueda ir a ver personas que de verdad busquen el bien del pueblo palestino.

¿Volverías a servir si te llaman?

Claro que sí. Con mucha pena en mi corazón, porque como dije, ninguno de nosotros queremos ir a la guerra. Nadie, nadie quiere estar en el ejército. Ningún israelí. Pero lo hacemos porque te ponen la espalda contra la pared y aquí los judíos han tenido que aprender a sobrevivir en toda su existencia. Y somos buenos sobreviviendo. Entonces vamos a seguir sobreviviendo y a hacer lo que se deba de hacer. Obviamente siempre tratando de mantener nuestra humanidad. que es lo más importante de todo.