´Acampamos junto a un hospital´: el calvario de los discapacitados en Gaza

En la Franja de Gaza, donde la guerra hace estragos desde octubre de 2023, las personas con discapacidad sufren aún más las consecuencias del conflicto, ya que el transporte de equipos médicos es extremadamente difícil, por no decir imposible. Una asociación local intenta ayudarles.

Cuando la guerra entra en su décimo mes, el número de muertos entre los palestinos ha superado ya los 38,000, según un recuento del Ministerio de Sanidad de Hamás. El lunes, soldados israelíes en tanques volvieron a asaltar y bombardear varios distritos de la ciudad de Gaza, obligando de nuevo a la población gazatí a huir. Pero, ¿cómo huir cuando se está en silla de ruedas? La ONU advierte constantemente de la difícil situación de los más vulnerables.

Ibtihal tiene 13 años y padece atrofia muscular espinal, una rara enfermedad genética que provoca la atrofia de sus músculos. La adolescente no puede andar. Y desde el comienzo de la guerra, no puede desplazarse en silla de ruedas: "Sueño con una silla de ruedas nueva. Las ruedas de la mía están dañadas. Una silla nueva me cambiaría la vida", explica. Quedan pocas carreteras en buen estado para las personas con movilidad reducida. La Franja de Gaza es un campo de ruinas surcado por caminos de arena. La hermana de Ibtihal también padece la misma enfermedad hereditaria. Cuando tienen que huir a causa de los bombardeos israelíes, sus familiares y su madre, Hiba, las arrastran durante kilómetros.

Transportar suministros a pesar de los pasos cerrados

"Cuando salimos de nuestra casa en la ciudad de Gaza, no pudimos encontrar refugio en ningún sitio", lamenta la madre. Los centros de acogida no nos aceptan porque sus estructuras no son adecuadas. Armamos nuestra carpa junto a un hospital porque las niñas necesitan cuidados diarios. Han contraído todo tipo de enfermedades. Sus sistemas inmunitarios son débiles, por lo que su salud es frágil".

La familia ha sido alojada recientemente en un campamento para desplazados creado por la asociación gazatí Atfalna (Nuestros hijos), dirigida por Fidaa Shurab. Ante esta situación de extrema urgencia, la asociación carece de medios de subsistencia. La asociación carece de todo "debido al cierre de los pasos fronterizos", explica el director de la asociación. "Estamos intentando trabajar con organizaciones locales e internacionales para facilitar la importación de sillas de ruedas o audífonos, o simplemente las pilas para estos audífonos", prosigue. Pero hasta ahora sin éxito.