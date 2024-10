Los iraníes temen un ataque israelí ante la escalada en Oriente Medio

Las autoridades israelíes han vuelto a amenazar con atacar Irán, en respuesta a los 200 misiles que Teherán lanzó contra el Estado hebreo el pasado 1 de octubre. Estas declaraciones están causando miedo y ansiedad entre muchos iraníes.

Hasta principios de octubre, la guerra en Gaza parecía algo remoto para los iraníes. Sin embargo, desde hace más dos semanas, la probabilidad de un ataque de Israel contra Irán empezó a ser centro de todas las conversaciones en el país.

Para Mohammad, un mecánico cincuentón, la posibilidad de un bombardeo israelí es un gran temor: "Obviamente, estamos preocupados. Dijeron que no atacarían ni ciudades ni personas", expresó.

Eventual ataque

El hombre está seguro que un eventual ataque tendrá efectos en la ya golpeada economía iraní.

"Si atacan las zonas petrolíferas o industriales, habrá consecuencias para nosotros (...) Soy un comerciante y cuando Irán atacó Israel tuvo un impacto en nuestro negocio. La sola amenaza de atacar Irán alteró completamente al mercado. Quizás, no ocurra nada, espero que no. Pero si se producen los ataques, nos afectarán muy negativamente", manifestó preocupado.

La economía iraní ya sufre las sanciones estadounidenses y europeas, que no paran de endurecerse. Para Alireza, un conductor de Snapp -el equivalente iraní de Uber-, un ataque israelí sin duda empeoraría la vida cotidiana, de por sí "muy difícil".

"No tenemos miedo porque ya corremos cada día por nuestras vidas. Que Israel ataque o no, eso no cambiará nada. Nuestra vida es una guerra diaria." Arileza chofer de Snapp, el Uber iraní “

No obstante, admitió que "la guerra lo empeorará todo", sin ocultar su frustración: "No hay nada que podamos hacer al respecto", lamentó.

Funcionarios iraníes alertaron que la República Islámica tomará represalias contra cualquier ataque israelí, lo que hace temer que el conflicto se extienda por toda la región.