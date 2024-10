Aumenta el temor en comunidades libanesas que reciben a desplazados

Dany Alwan temblaba mientras los equipos de rescate extraían restos de los escombros donde antes se encontraba el edificio de su hermano. Un ataque aéreo israelí destruyó el edificio residencial de tres pisos en la tranquila aldea cristiana de Aito el día anterior.

Su hermano, Elie, había alquilado sus apartamentos a un amigo que había huido allí con familiares desde su ciudad natal en el sur del Líbano bajo el bombardeo israelí.

Las cosas estuvieron bien durante unas semanas. Pero ese día, minutos después de que llegaran los visitantes y entraran al edificio, fue atacado. Casi dos docenas de personas murieron, la mitad de ellas mujeres y niños.

Objetivo del ataque

Israel dijo que su objetivo era un oficial de Hezbollah, como ha insistido en otros ataques con altos números de víctimas civiles.

Este ataque —en el norte del Líbano, en pleno corazón cristiano— fue particularmente inusual. Israel ha concentrado su bombardeo principalmente en el sur y este del país y en los suburbios del sur de Beirut —áreas de mayoría chiíta donde el grupo militante Hezbollah tiene una fuerte presencia.

Los ataques en las áreas tradicionalmente "seguras" donde muchas familias desplazadas han huido están aumentando los temores entre los residentes locales. Muchos sienten que tienen que elegir entre ayudar a sus compatriotas y protegerse a sí mismos.

"Ya no podemos recibir a más gente", dijo Alwan mientras los equipos de rescate buscaban entre los escombros en Aito. "La situación es muy crítica en la aldea, y esta es la primera vez que algo así nos sucede".

División de facciones

Aito está en la provincia de Zgharta, que está dividida entre facciones cristianas partidarias y críticas de Hezbollah. Algunos legisladores cristianos críticos de Hezbollah han advertido sobre los riesgos que podrían venir con alojar a personas desplazadas, en su mayoría de la comunidad musulmana chiíta.

Les preocupa que muchos puedan tener lazos familiares y sociales con Hezbollah, que además de su ala armada tiene servicios civiles en todo el sur y este del Líbano.

También les preocupa que el desplazamiento a largo plazo pueda crear cambios demográficos y debilitar la participación cristiana en el frágil sistema de reparto de poder sectario del Líbano. El pequeño país tiene una historia problemática de conflictos sectarios y violencia, notablemente en una guerra civil de 15 años que terminó en 1990.

Décadas de lucha

Líbano ha luchado durante décadas para navegar las tensiones y el estancamiento político dentro de su sistema de gobierno basado en el reparto según sectas. El Parlamento está profundamente dividido entre facciones que apoyan y se oponen a Hezbollah y ha estado sin presidente durante casi dos años.

Cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con su aliado palestino Hamás en la devastada Franja de Gaza, la medida fue recibida con sentimientos encontrados. Los críticos dicen que fue un cálculo erróneo que ha traído la devastación generalizada de Gaza aquí.

Después de casi un año de combates de bajo nivel, el ejército israelí escaló sus ataques contra Hezbollah hace un mes, lanzando bombardeos aéreos diarios y una invasión terrestre. La mayoría de los aproximadamente 1,2 millones de personas desplazadas en Líbano huyeron durante el último mes.

A fines de septiembre, los atascos de tráfico que se extendían por millas congestionaban las calles que llevan a Beirut mientras la gente se iba, algunos con nada más que la ropa que llevaban puesta.

Para muchos, la violencia los ha movido a ayudar a sus compañeros residentes, cruzando líneas sectarias.

Michella Sfeir, que estaba segura en el norte, dijo que quería tomar medidas después de ver una foto de un conductor vertiendo agua de su botella en la de otro conductor vacía.

"Lo primero en que puedes pensar es: ¿Cómo puedo ayudar de inmediato?", dijo.

Ahora ayuda a preparar comidas en un centro de arte femenino que se ha convertido en una cocina comunitaria y centro de entrega de donaciones de mantas, ropa y suministros en Aqaibe, un pueblo costero justo al norte de Beirut.

Refugio en vecindarios

Mujeres desplazadas que encontraron refugio en vecindarios cercanos visitan regularmente, mientras que algunas personas involucradas en otras iniciativas ayudan a entregar las comidas calientes a los refugios alrededor de la hora de la cena.

"Recibimos muchas preguntas como, ´Cuando vas a dar la ayuda, ¿hay un miembro de Hezbollah esperándote en la puerta?´", dijo Sfeir, citando la reacción en la comunidad de personas que perciben a los desplazados como miembros, partidarios y familiares de Hezbollah.

"Algunas personas... nos preguntan ´¿Por qué los ayudas? No lo merecen; esto es por culpa de ellos´".

Aunque ciudades costeras del norte como Biblos y Batroun, con playas prístinas y ruinas antiguas, no han sentido el dolor directo del conflicto, la ansiedad está aumentando en las áreas circundantes.

En una carretera costera —la concurrida autopista de Jounieh— un dron israelí atacó un coche a principios de este mes, matando a un hombre y su esposa.

Estos raros pero crecientes ataques israelíes han inquietado a los residentes del norte. Muchos se sienten divididos: ¿Deberían arriesgar su seguridad albergando a personas desplazadas o comprometer su moral y rechazarlas?

Zeinab Rihan huyó hacia el norte con su familia y parientes de la provincia sureña de Nabatiyeh cuando no pudieron soportar los ataques aéreos que se acercaban más a sus hogares.

Pero, dijo Rihan, encontraron a muchos propietarios que cobraban alquileres exorbitantes en un intento aparente de rechazarlos.

Algunos podrían haber actuado por prejuicio personal, dijo Rihan, pero es probable que la mayoría simplemente tuviera miedo.

"Tenían miedo de alquilar su lugar a alguien que resultara ser un objetivo", dijo Rihan. "Pero esta es nuestra realidad actual, ¿qué podemos hacer?"

Un residente de un pueblo del norte cerca de la costa dijo que el gobierno local no quería recibir a personas desplazadas, pero muchos residentes presionaron al municipio para que cambiara de rumbo.

Citó la simpatía común del pueblo y el sentido del deber de ayudar a otros, a pesar de los riesgos de seguridad. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por miedo a generar tensión entre los residentes.

En otro lugar, en el pueblo montañoso de Ebrine, a un tiro de piedra de Batroun, los residentes han estado visitando regularmente a docenas de familias desplazadas que se refugian en dos escuelas modestas.

Este mes, un ataque israelí golpeó un pueblo a un corto trayecto en coche, pero eso no ha detenido a algunos residentes de contratar a los desplazados —para algunos, para trabajar en los olivares durante la temporada de cosecha.

De vuelta en Aqaibe, algunas mujeres desplazadas de áreas cercanas se han unido a Sfeir y otras voluntarias en la cocina: cortando verduras, cocinando arroz en grandes ollas, empaquetando comidas en recipientes de plástico y tomando café juntas en el balcón.

"Solo porque estamos en un área que no tiene un conflicto directo o una guerra directa no significa que no estemos preocupados por Beirut o el sur", dijo Flavia Bechara, quien fundó el centro, mientras tomaba un descanso de cortar cebollas y papas.

"Todos solíamos comer las aceitunas y el aceite de oliva del sur, y solíamos ir allí a buscar frutas y verduras", agregó.

Bechara y varias mujeres terminaron de empacar docenas de comidas para el día, y un grupo de mujeres vino a recoger ropa de invierno para sus hijos. Bechara dijo que no se inmuta por las críticas o preguntas que recibe de algunos de sus vecinos.

"Siempre hay ansiedad", dijo Bechara, quien recientemente pudo escuchar ataques a un corto trayecto en coche, en Maisra. "Siempre está (el miedo) de que lo que está sucediendo allí pueda suceder aquí en cualquier momento".