La Yihad Islámica publica un nuevo vídeo de un rehén israelí

La Yihad Islámica, grupo aliado de Hamás, publicó el miércoles un nuevo vídeo de uno de los israelíes tomado como rehén el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del grupo islamista palestino en Israel.

En este vídeo, un joven barbudo se identifica como Sacha Trupanov, un ruso-israelí secuestrado el 7 de octubre de 2023. Hablando en hebreo, Sacha Trupanov habla de su año de detención marcado por las privaciones. Falta de comida y agua.

No hay electricidad y ya no tengo acceso a productos de higiene básicos, dice el rehén. Mi mayor peligro, vuelve a decir, es el ejército israelí. Pide a los israelíes que intensifiquen las protestas para presionar al gobierno israelí. No crean lo que les dice Netanyahu, sigue asegurando.

Sasha Trupanov está detenido por la Yihad Islámica. Su pareja Sapir Cohen, su madre y su abuela fueron liberadas en noviembre de 2023 durante la única tregua en Gaza, indica nuestro corresponsal en Jerusalén, Michel Paul.

Su padre Vitali murió durante el ataque palestino del 7 de octubre. "Me siento aliviado de ver a mi hijo vivo, pero me preocupa mucho escuchar lo que está diciendo", afirmó su madre Yelena, quien pidió a los medios difundir el vídeo.

Sasha Trupanov también tiene la nacionalidad rusa y recientemente se dio a conocer que el Kremlin estaba tratando de obtener su liberación, así como la de otros con doble nacionalidad. En cualquier caso, en Israel se cree que la Yihad Islámica está dando señales claras de su deseo de negociar un intercambio de prisioneros.

El tercer video

Este es el tercer vídeo difundido por la Yihad Islámica de Sasha Trupanov secuestrado junto a su compañero Sapir Cohen, en el Kibbutz Nir Oz, donde la pareja se encontraba visitando a la familia del joven.

Su difusión se produce pocos días después de que Qatar anunciara que ponía fin a su mediación entre las autoridades israelíes y Hamás, con vistas a obtener un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes.

Este "horrible vídeo [...] subraya la urgencia del regreso de [...] los rehenes", quienes "no tienen más tiempo que perder", después de las terribles experiencias que han padecido y mientras "enfrentan un mayor riesgo de perdiendo la vida después de más de un año de detención", declaró el Foro de las Familias, la principal asociación de familiares de rehenes, en un comunicado de prensa.

"Me siento aliviada de ver a mi hijo con vida, pero me preocupa mucho escuchar lo que dice. Insto a que se hagan todos los esfuerzos posibles para obtener su liberación inmediata y la de todos los demás rehenes", dijo su madre, Yelena Trupanov, en el comunicado.

Durante el ataque sin precedentes perpetrado por miembros de Hamás el 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron secuestradas en suelo israelí. En total permanecen en Gaza 97 rehenes, 34 de los cuales fueron declarados muertos por el ejército.