Bebé muere congelada en Gaza; Israel y Hamás se acusan por demoras en la tregua

Una bebé murió congelada durante la noche en Gaza, mientras Israel y Hamás se acusaban mutuamente de complicar los esfuerzos de cese al fuego que podrían poner fin a la guerra de 14 meses.

La bebé de tres semanas fue la tercera en morir por el frío en los campamentos de tiendas en Gaza en los últimos días, dijeron los médicos. Las muertes subrayan las condiciones deplorables, con cientos de miles de palestinos apiñados en tiendas de campaña endebles después de huir del bombardeo y las ofensivas israelíes.

El bombardeo y la invasión terrestre de Israel en Gaza han matado a más de 45,000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles.

La ofensiva ha causado una destrucción generalizada y desplazado a aproximadamente el 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, a menudo varias veces. Cientos de miles están apiñados en campamentos de tiendas a lo largo de la costa en medio del frío y humedad del invierno. Los grupos de ayuda han luchado para entregar alimentos y suministros y dicen que hay escasez de mantas, ropa de abrigo y madera para fuegos.

Israel ha aumentado la cantidad de ayuda que permite entrar en el territorio, alcanzando un promedio de 130 camiones al día hasta ahora este mes, frente a unos 70 al día en octubre y noviembre. Sin embargo, la cantidad sigue siendo muy inferior a la de meses anteriores y la ONU dice que no puede distribuir más de la mitad de la ayuda porque las fuerzas israelíes niegan el permiso para moverse dentro de Gaza o debido a la rampante ilegalidad y robo de camiones.

El padre de Sila Mahmoud al-Faseeh, de 3 semanas de edad, la envolvió en una manta para intentar mantenerla caliente en su tienda en el área de Muwasi, fuera de Jan Yunis, pero no fue suficiente, le dijo a The Associated Press. Mahmoud al-Faseeh dijo que la tienda no estaba sellada contra el viento y el suelo estaba frío, ya que las temperaturas del martes por la noche bajaron a 9 grados Celsius (48 grados Fahrenheit). Muwasi es una zona desolada de dunas y tierras de cultivo en la costa mediterránea de Gaza.

“Hacía mucho frío durante la noche y como adultos ni siquiera podíamos soportarlo. No podíamos mantenernos calientes”, dijo. Sila se despertó llorando tres veces durante la noche y por la mañana la encontraron sin respuesta, su cuerpo rígido, dijo.

“Era como madera”, dijo al-Faseeh. La llevaron rápidamente a un hospital de campaña donde los médicos intentaron revivirla, pero sus pulmones ya se habían deteriorado. Las imágenes de Sila tomadas por la AP muestran a la pequeña con labios morados, su piel pálida manchada.

Ahmed al-Farra, director de la sala pediátrica del Hospital Nasser en Jan Yunis, confirmó que la bebé murió de hipotermia. Dijo que otros dos bebés, uno de tres días y otro de un mes, habían sido llevados al hospital en las últimas 48 horas después de morir de hipotermia.

Mientras tanto, las esperanzas de un cese al fuego parecían complicadas el miércoles con Israel y Hamás intercambiando acusaciones de entorpecer un acuerdo.

En las últimas semanas, ambas partes parecían estar acercándose a un acuerdo que traería a casa a docenas de rehenes retenidos en Gaza, pero han surgido diferencias.

Aunque Israel y Hamás han expresado optimismo hacia un acuerdo, quedan puntos de fricción sobre el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos y la retirada de tropas israelíes de Gaza, dicen personas involucradas en las conversaciones.

El miércoles, Hamás acusó a Israel de introducir nuevas condiciones relacionadas con la retirada de Gaza, los prisioneros y el retorno de las personas desplazadas, lo que dijo estaba retrasando el acuerdo.

El gobierno de Israel acusó a Hamás de violar los entendimientos que ya se habían alcanzado. Sin embargo, ambas partes dijeron que las discusiones están en curso.

El equipo negociador de Israel, que incluye miembros de sus agencias de inteligencia y el ejército, regresó de Qatar el martes por la noche para consultas internas, después de una semana de lo que llamó “negociaciones significativas”.

Durante su ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, Hamás y otros grupos tomaron unos 250 rehenes y los llevaron a Gaza. Una tregua anterior en noviembre de 2023 liberó a más de 100 rehenes, mientras que otros han sido rescatados o sus restos han sido recuperados durante el último año.

Israel dice que quedan unos 100 rehenes en Gaza, al menos un tercio de los cuales cree que fueron asesinados durante el ataque del 7 de octubre o murieron en cautiverio.

Las conversaciones esporádicas han tenido lugar durante un año, pero en las últimas semanas ha habido un renovado impulso para alcanzar un acuerdo.

El presidente electo estadounidense Donald Trump, que asume el cargo el próximo mes para su segundo mandato, ha exigido la liberación inmediata de los rehenes israelíes, diciendo en redes sociales que si no son liberados “Lo pagarán caro”.

Las familias de los rehenes están cada vez más enojadas, pidiendo al gobierno israelí un cese al fuego antes de que Trump asuma el cargo.

Después de que el equipo de negociación de alto nivel de Israel regresara de Doha esta semana, las familias de los rehenes convocaron una conferencia de prensa de emergencia en Tel Aviv, suplicando por un cese al fuego y un fin completo a la guerra.

Shir Siegel, la hija del israelí-estadounidense Keith Siegel, cuya madre fue liberada después de más de 50 días en cautiverio, dijo que cada retraso podría poner en peligro sus vidas. “Hay momentos en que cada segundo es crucial, y este es uno de esos momentos”, dijo.

Familias de los rehenes conmemoraron la primera noche de Hannukah con ceremonias de encendido de velas: una en Tel Aviv y otra al lado del Muro de los Lamentos en Jerusalén.

El acuerdo entraría en vigor por fases e incluiría un alto al fuego, un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos y un aumento en la ayuda a la asediada Franja de Gaza, según funcionarios egipcios, de Hamás y estadounidenses. La última fase incluiría la liberación de los rehenes restantes, el fin de la guerra y conversaciones sobre la reconstrucción.