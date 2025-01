Pakistán: Imran Khan, condenado a 14 años de cárcel en un nuevo caso de corrupción

El ex primer ministro paquistaní Imran Khan, encarcelado desde el verano de 2023, ha sido condenado de nuevo a 14 años de prisión en un caso de corrupción. Su esposa Bushra Bibi también ha sido condenada a siete años de prisión, y ha sido detenida este 17 de enero.

"No llegaré a ningún acuerdo ni intentaré reducir (mi condena)", ha declarado a la prensa el ex primer ministro paquistaní Imran Khan, en la sala de vistas instalada en el complejo de Adiala, la prisión en la que se encuentra.

Su tercera esposa, Bushra Bibi, que compareció en libertad, fue condenada a siete años de cárcel por el mismo caso.

La pareja estaba siendo juzgada por acusaciones de transferir ilegalmente fondos destinados al Estado a cuentas privadas.

El veredicto se había aplazado varias veces. Según algunos expertos, el ejército está presionando a Imran Khan, encarcelado y señalado en 200 causas, para que se retire de la vida política tras precipitar su caída en 2022 después de cuatro años al frente del gobierno.

El líder de la oposición en el Senado, miembro del partido PTI de Imran Khan, calificó este viernes 17 de enero de "día negro". Los abogados del ex primer ministro han anunciado que recurrirán su condena por corrupción.

"No me resignaré a ningún trato"

Imran Khan, encarcelado desde agosto de 2023, hace campaña contra el ejército, una institución intocable desde la independencia de Pakistán. Desde su encarcelamiento, no ha dejado de acusar al "establishment", es decir, al ejército y al gobierno, de querer excluirle de la vida política arremetiendo contra él con acusaciones políticamente motivadas.

El verano pasado, la ONU consideró "arbitraria" la detención de Imran Khan y pidió su "liberación inmediata". Hasta la fecha, no ha habido respuesta a este llamado.

Esta semana había esperanzas de diálogo entre el partido de Imran Khan y la clase dirigente, tras una reunión entre el jefe del ejército y dirigentes del PTI. La reunión se mantuvo en secreto, pero la prensa se hizo eco de ella.

Khan hizo saber en sus redes sociales que le habían "ofrecido un acuerdo" sobre sus asuntos judiciales, pero que no deseaba transigir: "Nunca he malversado fondos, así que ¿por qué debería aceptar compromisos? No me resignaré a ningún trato hasta mi último aliento".

Hasta la fecha, las cuatro condenas dictadas contra él han sido anuladas en apelación o suspendidas por los jueces. La condena, el 17 de enero de 2025, de Imran Khan y su esposa ha avivado aún más las tensiones políticas.