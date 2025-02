En Cisjordania, los refugiados de Yenín observan impotentes la destrucción de sus casas

El ejército israelí continúa sus operaciones en Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada.

Después de traer una columna de tanques y desplegar soldados en la ciudad, Israel continúa obligando a los 15,000 residentes de los campos de refugiados a huir de sus hogares, impidiéndoles regresar. Muchos lo han dejado todo atrás y observan impotentes el despliegue de las fuerzas israelíes.

La calle principal del campo de Yenín no es más que un enorme charco de barro. Un bulldozer blindado israelí se abre paso por la carretera, y un soldado hace la V de la victoria desde adentro.

"¡Nos quedaremos aquí para siempre!"

Sohaib, de 18 años, se quedó en el campamento desierto: "Volvimos a casa a buscar cosas, ropa, porque nos fuimos sin nada. Pero al salir, los israelíes nos detuvieron. Esta mañana, un hombre fue herido en la mano por un francotirador. Él está allá en el edificio... ", cuenta.

De repente, se oye una explosión: el ejército israelí acaba de volar una casa en el campamento, porque sospechaba que allí vivía un combatiente de la Yihad Islámica.

Un poco más adelante, una de las carreteras que conducen a Yenín es intransitable. "Ayer, los tanques entraron con excavadoras que levantaron la carretera, la gente les tiraba piedras y cócteles molotov", nos dijo un residente.

El ocupante está haciendo esto para romper nuestra moral, pero es inútil: ¡es nuestra patria, nos quedaremos aquí para siempre!", exclama.

Junto a la mezquita, Majdal está leyendo: apenas presta atención a los vehículos blindados israelíes.

"Durante los últimos dos meses, nosotros, los estudiantes del campamento, no hemos ido a la escuela, está cerrado. Yo tomo clases en línea, pero la mayoría de los estudiantes desplazados no tienen internet. Pero todo esto me motiva a seguir los cursos: ¡a defender mi patria con conocimiento!", dice la joven de 15 años.

De repente, a pocos metros, un chorro de agua brota de la tierra: el ejército israelí acaba de romper una tubería.

"Aquí ya no hay resistentes"

Dos niñas, Solafa y su hermana Alaa, han encontrado refugio en la casa de su hermano, a 200 metros del campamento.

Solafa explica que dejó su vida atrás hace unos días: "Los israelíes enviaron drones con altavoces sobre el campo para pedirnos que evacuáramos antes de intervenir. No nos llevamos nada, solo la ropa que llevábamos puesta. Dejamos todo, la casa, los pasaportes, ¡todo!", lamenta.

Hace 24 horas, en medio de la noche, Solafa, atónita, vio pasar tanques israelíes por debajo de sus ventanas en la ciudad. "Vi a los soldados allí mismo. Estaban gritando y lanzando granadas aturdidoras, no sé qué hacen", narra.

Su hermana Alaa también fue despertada: "Por supuesto que tenemos miedo, ¿qué van a hacer con eso? Aquí ya no hay resistentes. Los dos últimos combatientes se fueron, ¡los israelíes volaron sus casas y ellos con ellas!", recalca.

Es la primera vez desde 2002, durante la segunda intifada, que tanques israelíes entran en Yenín. Para Solafa, Israel quiere vengarse: "En Yenín, es como en Gaza: ¡la gente resiste y es apoyada! Y como los israelíes no tuvieron éxito allí, creen que podrán convertir Yenín en una pequeña Gaza", afirma.

Mientras tanto, Solafa y Alaa se sienten bien en la casa de su hermano, a diferencia de los miles de refugiados que han huido en extrema precariedad.

La Cruz Roja dijo el lunes que estaba "profundamente preocupada" por la situación en Cisjordania, según un comunicado del CICR, al margen de una operación militar israelí en el norte de Cisjordania ocupada.

"El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está profundamente preocupado por el impacto de las operaciones de seguridad en curso en la población civil en Yenín, Tulkarem, Tubas y otros lugares del norte de Cisjordania", dice el comunicado, y agrega que "la gente está luchando para acceder a necesidades básicas como agua potable, alimentos, atención médica y refugio".