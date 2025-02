Israel entierra a rehén mientras comienzan negociaciones por alto al fuego

Los dolientes en Israel estaban enterrando el viernes los restos de uno de los últimos rehenes liberados en la primera fase del alto el fuego entre los militantes de Hamás e Israel, mientras los negociadores discutían una segunda fase del acuerdo que podría poner fin a la guerra en Gaza y permitir el regreso a casa de los rehenes vivos restantes.

La procesión fúnebre para Tsachi Idan, un ávido aficionado al fútbol que tenía 49 años cuando fue secuestrado, comenzó desde un estadio de fútbol en Tel Aviv hacia el cementerio donde iba a ser enterrado en una ceremonia privada.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Idan, quien fue llevado del kibutz Nahal Oz durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en Gaza, fue asesinado en cautiverio.

Su cuerpo fue uno de los cuatro liberados por Hamás durante la noche del miércoles al jueves, a cambio de más de 600 prisioneros palestinos, el último intercambio planeado de la primera fase del alto el fuego, que comenzó en enero.

Idan fue el único de su familia que fue llevado a Gaza. Su hija mayor, Maayan, fue asesinada cuando los milicianos dispararon a través de la puerta de su habitación segura.

Los militantes de Hamás se transmitieron en vivo por Facebook sosteniendo a la familia Idan como rehenes en su hogar, mientras sus dos hijos menores suplicaban que los dejaran ir.

“Mi hermano es el verdadero héroe. Se mantuvo firme”, afirmó la hermana de Idan, Noam Idan ben Ezra, en una entrevista en la radio israelí el viernes. Comentó que Idan había estado “a un paso” de ser liberado durante un breve alto el fuego en noviembre de 2023, cuando más de 100 de las 251 personas secuestradas el 7 de octubre fueron liberadas.

“Tsachi fue abandonado dos veces. La primera vez cuando fue secuestrado de su hogar y la segunda vez cuando el acuerdo se desmoronó”, agregó. “El hecho de que Tsachi no esté a mi lado hoy es el resultado de la toma de decisiones y la política aquí en Israel. No nos escucharon entonces, pero no es demasiado tarde para escucharnos hoy.”

Preocupación por los rehenes restantes

Los familiares de los rehenes que aún están en Gaza están aumentando la presión sobre Netanyahu para asegurar la liberación de sus seres queridos.

Según Israel, 32 de los 59 rehenes que aún están en Gaza están muertos, y ha crecido la preocupación por el bienestar de un número desconocido que sigue vivo, particularmente después de que tres rehenes liberados el 8 de febrero emergieron demacrados del cautiverio.

Uno de los tres, Eli Sharabi, declaró en una entrevista con el Canal 12 de Israel el viernes que él y otros rehenes habían sido mantenidos encadenados, hambrientos y a veces golpeados o humillados.

“Durante los primeros tres días, mis manos están atadas detrás de mi espalda, mis piernas están atadas, con cuerdas que desgarran tu carne, y un poco de comida, un poco de agua durante el día”, relató, en una de las primeras entrevistas de un rehén liberado bajo el acuerdo actual. “Recuerdo no poder dormir por el dolor, las cuerdas ya están hincándose en tu carne, y cada movimiento te hace querer gritar”.

Sharabi solo se enteró después de su liberación que su esposa e hijas habían sido asesinadas durante el ataque del 7 de octubre.

La próxima fase del alto el fuego

Bajo el acuerdo, la fase dos del alto el fuego involucra negociaciones para poner fin a la guerra que ha devastado la Franja de Gaza.

Esto incluye el regreso de todos los rehenes vivos restantes y la retirada de todas las tropas israelíes del territorio palestino. El regreso de los cuerpos de los rehenes fallecidos restantes ocurriría en la fase tres.

Hamás indicó el viernes en un comunicado que “ratifica su compromiso total para implementar todos los términos del acuerdo en todas sus fases y detalles”. Llamó a la comunidad internacional a presionar a Israel para “proceder inmediatamente a la segunda fase sin demora ni evasión”.

Funcionarios de Israel, Qatar y Estados Unidos han comenzado “discusiones intensivas” sobre la segunda fase del alto el fuego, informó el jueves el servicio de información estatal de Egipto. La oficina de Netanyahu confirmó que había enviado una delegación a El Cairo.

“Los mediadores también están discutiendo formas de mejorar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos para aliviar el sufrimiento de la población y apoyar la estabilidad en la región”, decía su comunicado.

La primera fase del alto el fuego vio la liberación de 33 rehenes, incluidos ocho cuerpos, a cambio de casi 2,000 prisioneros palestinos. Netanyahu ha prometido devolver a todos los rehenes y destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás, que sigue controlando Gaza. La administración Trump ha respaldado ambos objetivos.

Pero no está claro cómo Israel destruiría a Hamás sin reanudar la guerra, y es poco probable que Hamás libere a los rehenes restantes —sus principales cartas de negociación— sin un alto el fuego duradero.

Después de sufrir grandes pérdidas en la guerra, el grupo violento ha emergido golpeado pero aún en pie, y dice que no renunciará a sus armas.

El alto el fuego, mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar, puso fin a 15 meses de guerra que estalló tras el ataque de Hamás en 2023 en el sur de Israel que mató a unas 1,200 personas.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 48,000 palestinos, según funcionarios de salud palestinos, quienes no diferencian entre muertes civiles y de combatientes, pero afirman que más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.

Los combates han desplazado a un estimado del 90% de la población de Gaza y han diezmado la infraestructura y el sistema de salud del territorio.